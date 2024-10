Wer sich zu sehr von Social Media Filtern inspirieren lässt, läuft Gefahr, enttäuscht zu werden. „Auch wir als Fachärzte müssen filtern: Was ist machbar, was ist sinnvoll und womit können wir dem Patienten nachhaltig helfen? Als Ärztin kann ich nur mit der jeweiligen Anatomie arbeiten, und es gibt Fälle, in denen gewisse Vorstellungen vom Machbaren abweichen, weil die Anatomie das einfach nicht hergibt“, so die Fachärztin. „Wir wollen Menschen nicht verändern, sondern ihre Vorzüge unterstreichen. Gesundheit, Wohlbefinden sowie Natürlichkeit haben oberste Priorität. Bei bestimmten Beauty-Trends sagen wir deshalb im Vorhinein, dass wir diese nicht durchführen, weil wir davon nicht überzeugt sind. Das ‚Brazilian Butt Lift‘ wäre so ein Beispiel. Aufklärung und gute Beratung sind bei ästhetischen Eingriffen essenziell.“