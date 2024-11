Von Einschlafschwierigkeiten bis hin zu stundenlangem Grübeln mitten in der Nacht: Jeder dritte Mensch in Österreich leidet an Schlafstörungen. Und es werden laufend mehr. So stieg die Zahl jener Personen, die Probleme mit ausreichendem und erholsamem Schlaf haben, seit 2018 um 30 Prozent.

Die Folgen dieser Schlaflosigkeit sind gravierend. Laut der Paris-Lodron-Universität Salzburg erhöht sich bei jenen, die über längere Zeit schlecht ein- oder durchschlafen beziehungsweise früh aufwachen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleibigkeit und Depressionen deutlich. Gleichzeitig nimmt die Produktivität am Arbeitsplatz ab, und die Lebenserwartung sinkt um bis zu fünf Jahre. Zudem erhöhen sich die Kosten für das Gesundheitssystem im Vergleich zu einer gut schlafenden Person um das bis zu Zehnfache.

Sechs bis acht Stunden Schlaf

Doch wie unterscheidet sich eine schlechte Nacht von einer Schlafstörung?

„Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen wird eine Schlafdauer von sechs bis acht Stunden als optimal betrachtet“, erklärt der Sportarzt, Umwelt- und Präventionsmediziner Piero Lercher. Wenn man hingegen drei oder mehr Nächte über einen Zeitraum von drei Monaten schlecht ein- oder durchschläft beziehungsweise sich am Morgen nicht erholt fühlt, liegt eine Schlafstörung vor. In diesen Fällen empfiehlt Lercher, den Rat von Experten einzuholen: „Die Analyse der Ursachen ist oftmals ein ,Detektivspiel‘, da sie einen breiten Bogen von der schlechten ­Matratze über psychische Belastungen bis zu Organstörungen umfasst.“

Oft psychischer Stress als Auslöser

„Erholsamer Schlaf ist lebensnotwendig und eine wesentliche Grundlage eines gesunden Lebensstils“, betont der Mediziner. Häufiger Auslöser für nächtliche Grübeleien ist psychischer Stress. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen vieler Betroffener an ihren Urlaub, an jene Zeit also, in der sie endlich abschalten können – und hoffentlich wieder gut schlafen.

Das ist auch Martha Schultz, Mitinhaberin des Gradonna Mountain Resorts in Osttirol, bewusst: „Im Gespräch mit unseren Gästen haben wir bemerkt, dass das Thema Schlaf immer mehr an Bedeutung gewinnt. Häufig kamen sie von selbst auf uns zu und haben uns erzählt, ob sie gut oder schlecht geschlafen haben, ob die Kissen oder Matratzen zu hart oder zu weich waren, ob die Raumtemperatur gestimmt hat.“

Schultz beschäftigte sich daraufhin intensiv mit dem Thema und besuchte unter anderem führende Schlafspezialisten an der Berliner Charité.