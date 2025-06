Sport Austria Finals 2025 in Tirol: 6.500 Athlet:innen, 37 Sportarten, freier Eintritt

Innsbruck ist auch 2025 für fünf Tage zur Sporthauptstadt Österreichs: Die Sport Austria Finals – gestartet am 18. Juni – sind noch bis 22. Juni im Gange und bringen rund 6.500 Sportler:innen in 37 Sportarten an den Start. Über 250 Staatsmeistertitel stehen auf dem Spiel – von Para-Tischtennis über Speedskating bis hin zu Flag Football. Auch heuer sind die Österreichischen Lotterien Presenting Partner der Veranstaltung.

Neben Innsbruck fungieren auch Seefeld, Hechtsee und das Ötztal als Austragungsorte. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Spitzensport, sondern auch auf der Sichtbarkeit sogenannter kleiner Sportarten wie Discgolf, Freiwasserschwimmen oder Drachenfliegen, die auf der Seegrube oberhalb der Tiroler Landeshauptstadt ausgetragen werden.