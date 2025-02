Luxusuhren: Uhrenlegende Jean-Claude Biver und Sohn Pierre im Interview

Sie haben eine Uhrenmarke gegründet, die Ihren Namen trägt. Was bedeutet das für Sie? War es immer ein Traum – oder eher eine logische Konsequenz?

Jean-Claude Biver: Seit dem Verkauf meiner ersten Marke Blancpain im Jahr 1992 hat mich diese Idee nie losgelassen. Ich bin erleichtert, dass ich diesen unglaublichen und großartigen Traum endlich verwirklichen konnte.

Pierre Biver: Wir hatten nicht geplant, unsere eigene Marke zu gründen. Es war eine unerwartete Gelegenheit, eine einmalige Chance! Ich glaube, es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben und das durch unsere Uhren auszudrücken.

Was sind Ihre größten Motivationsfaktoren? Was spornt Sie an?

JCB: Meine Motivation kommt aus mehreren Quellen. An erster Stelle steht für mich das Weitergeben von Wissen und Leidenschaft. Ein weiterer wichtiger Antrieb ist, dass mein Sohn und meine Familie Teil dieser Reise sind, was das Ganze noch persönlicher macht. Zudem habe ich jetzt die Freiheit, meine kühnsten Ideen und Visionen der Uhrmacherkunst mit wenigen Einschränkungen umzusetzen. Letztlich kann ich mich so mit meiner wahren Lebensaufgabe verbinden: meiner tiefen Leidenschaft für die Kunst der Zeitmessung.

PB: Ich liebe es, Zeitmesser zu kreieren, die meinen Ansprüchen genügen und bei denen jedes einzelne Bauteil so schön wie möglich ist. Bei neuen Kollektionen oder Kundenwünschen ist mir wichtig, dass jede Uhr unseren uhrmacherischen Idealen entspricht. Ich werde nicht jede Kreation persönlich lieben, aber jede muss für die Marke Biver so raffiniert und ästhetisch sein, dass ich sie selbst tragen würde.

Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden? Wie teilen Sie die Verantwortung auf?

JCB: Ich sehe es als eine der wichtigsten Aufgaben in meinem Leben an, meine Leidenschaft an meine Familie und an andere weiterzugeben.

PB: Ich sage immer, dass es keine zwei getrennten Visionen zwischen meinem Vater und mir gibt. Wir arbeiten wirk­lich als Team. Er bringt seine unglaubli­chen Fähigkeiten, seine Erfahrung und seine ständige Fähigkeit mit, sich neu zu erfinden. Ich wiederum suche bei ihm Bestätigung durch seine Expertise. Es ist eine perfekte Kombination aus Erfahrung und frischem Blick – eine harmonische Vision, in der wir uns ideal ergänzen.