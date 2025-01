Kroatiens Tourismus 2024 auf Rekordniveau

Die größten Zuwächse wurden in der Vor- und Nachsaison verzeichnet. "Dies bestätigt, dass wir uns zu einem ganzjährigen Reiseziel entwickeln", sagte der kroatische Tourismusminister Tonči Glavina. In der Vorsaison, die von Anfang Jänner bis Ende Mai dauert, stiegen die Touristenankünfte im Jahresvergleich um 11 Prozent und die Übernachtungen um 12,5 Prozent. In der Nachsaison, die im Oktober beginnt und bis Ende Dezember dauert, verzeichnete Kroatien einen Anstieg der Ankünfte um 10,3 Prozent und der Übernachtungen um 9,7 Prozent.

Istrien war auch im Vorjahr die beliebteste Urlaubsregion mit 30 Mio. Übernachtungen. Es folgten Split-Dalmatien (20,7 Millionen) und die Kvarner-Bucht (18,2 Millionen).

Nach den letzten Daten der kroatischen Notenbank (HNB) lagen die Einnahmen von ausländischen Gästen in den ersten neun Monaten 2024 bei fast 13,2 Mrd. Euro. Das war um 1,7 Prozent mehr als in der gleichen Periode 2023.