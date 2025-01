Easyjet verbucht steigende Nachfrage für Sommer

Die aktuellen Buchungstrends stützten die Markterwartungen für einen Vorsteuergewinn von 709 Mio. Pfund (839 Mio. Euro) für 2025, erklärte die britische Airline. Sie hatte bereits im November in Aussicht gestellt, im aktuellen Geschäftsjahr mehr Passagiere zu befördern. Zudem rechne das Unternehmen in seinem lukrativen Pauschalreisegeschäft mit einem Wachstum von etwa 25 Prozent.

Zum Jahresauftakt ist der operative Verlust von Easyjet dank sinkender Treibstoffkosten und einer starken Nachfrage nach Flügen und Urlaubspaketen geringer ausgefallen. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 40 Mio. Pfund in den Büchern, verglichen mit einem Minus von 117 Mio. Pfund im Vorjahreszeitraum. Das erste Quartal des Geschäftsjahres ist in der Regel das schwächste für die Fluggesellschaften, da zwischen Jänner und März weniger Kunden reisen. Die Fluggesellschaften holen die entgangenen Einnahmen in der Hauptreisezeit im Frühjahr und Sommer wieder auf.