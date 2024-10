Die Geschichte der Wiener Hotels

Große Bedeutung für die touristische Entwicklung Wiens hatte die Weltausstellung im Jahr 1873. „Als die Ringstraße 1865 eröffnet wurde, gab es dort noch kein einziges Hotel“, sagt Sachslehner. Denn Hotels seien nicht von Anbeginn im Konzept der Ringstraße vorgesehen gewesen.

Doch die Eröffnung des prachtvollen Hotels Imperial am Kärntner Ring 16 im Jahr 1873 änderte alles. „Finanz­kräftige Investoren erkannten, dass in einer Welt der glanzvollen Paläste auch die Hotels Paläste sein mussten, wahre Schlösser, in denen die Gäste das Lebensgefühl der Aristokratie, Exklusivität und Eleganz atmen konnten“, schreibt Sachslehner in seinem Buch. Und so entstanden nach und nach aus den einfachen, familiengeführten Einkehrgasthöfen, luxuriöse Hotels für eine zunehmende Zahl immer internationaler werdender Gäste.

Nicht nur entlang des Rings, sondern auch in den Vorstädten eröffneten neue Herbergen, wie das legendäre Hotel Wimberger am Neubaugürtel, das heute zur Arcotel-Gruppe gehört.