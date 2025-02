Matthieu Blazy: Wer ist der neue Chanel-Kreativdirektor?

Jeans und Sneaker, raucht Malboro Lights und hat eine Schwäche für Stracciatella-Eis: Matthieu Blazy gilt als eher hemdsärmeliger Typ und einer der wenigen Designer, der der Modebranche mit Pragmatismus und weniger mit dem eigenen Ego begegnet.

Blazy weiß, was der Markt braucht und die Kunden wollen: in Zeiten schwindender Luxusgüternachfrage ist diese Finesse in Geschäftsdingen nicht unbedingt nachteilig. Vielleicht war auch das ein Grund, warum Chanel-Eigentümer Alain Wertheimer, CEO Leena Nair und „President of Fashion“ Bruno Pavlovsky auf Blazy und nicht auf andere schillernde Kandidaten, wie Hedi Slimane, Clare Waight Keller oder Simon Porte Jacquemus, setzten.