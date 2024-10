Bhutan: Reise ins Glück

Die Reise durch Bhutan beginnt in Paro auf 2.200 Metern, wo sich der internationale Flug­hafen befindet. Von dort geht es in die Hauptstadt Thimphu mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten, darunter der 51 Meter hohe, goldene Buddha oder das Institute for Astrology am Rande Thimphus. Hier können auch Touristen, buddhistische Mönche um Rat fragen und u. a. mehr über ihre früheren Leben erfahren.

Komplett anders sind Flora und Fauna in Punakha, der dritten Station der meisten Rundreisen. Das Punakha-Tal liegt auf „nur“ 1.200 Metern. Der dichte Wald ist voller Wildtiere, und die Temperatur ist wärmer.

Naturnaher Luxus

Die Luxuskette Six Senses steht für umweltverträglichen, sanften Tourismus – ein Konzept, das perfekt zu Bhutan passt. Im Land gibt es daher gleich fünf Six-­Senses-Lodges. Die größte Anlage mit 20 Suiten und fünf Villen befindet sich in der Hauptstadt Thimphu. Das Gelände liegt auf 2.650 Metern, umgeben von Wäldern, mit direktem Blick auf die 51 Meter hohe, goldene Buddha-­Statue am Berghang gegenüber.

Wellbeing ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Angeboten wird u. a. das traditionelle Hot Stone Bath, bei dem heiße Steine, die Wärme und Mineralien ­abgeben, nach und nach ins Badewasser gegeben werden.