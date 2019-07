Sommer, Sonne, Strand und ... Menschenmassen? Das muss nicht sein. Auch heute noch gibt es das eine oder andere traumhafte Fleckchen Erde - oder besser gesagt das eine oder andere traumhafte Fleckchen Sand -, das man in aller Ruhe und Abgeschiedenheit genießen kann. Sieben Urlaubstipps für Spanien abseits des Massentourismus.

Cudillero, Asturien

© iStockphoto.com

Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe. Das finden Sie in Cudillero, einem kleinen Fischerdorf in Norden Spaniens. Eine Legende besagt, dass die heute gerade einmal 5.000 Seelen große Stadt an der Atlantikküste von Wikingern gegründet wurde. Tatsächlich wurde sie aber schon in der Steinzeit besiedelt. Die in die Hügel eingebetteten Häuser schmiegen sich sanft aneinander. Wer die Umgebung erkunden will, sollte sich einen Mietwagen nehmen.





Cedeira, Galicien

© Shutterstock.com

Ebenfalls im Norden Spaniens befindet sich die Hafenstadt Cedeira. Die schroffen, ins Wasser abfallenden Felsen stehen in scharfem Kontrast zu den von sattem Grün überzogenen Hügeln. Architekturinteressierte sollten einen Blick auf die Häuser der Altstadt werfen, deren große Fenstergalerien einen herrschaftlichen Eindruck machen. Neben dem großen Hauptstrand lockt eine Reihe kleiner, teilweise nahezu menschenleerer Strände.





Playa de Monsul, Andalusien

© iStockphoto.com

Fast könnte man meinen, man befände sich auf einem anderen Planeten - so mystisch mutet der von dunklem Vulkangestein umgebene Strand in der Bucht von Monsul an, der von feinem grauen Sand überzogen ist. Nicht ohne Grund zählt dieser Strand zu den schönsten in ganz Spanien. Zu den schönsten und zu den ruhigsten. Dank seiner Abgelegenheit ist dieses Fleckchen Erde touristisch so gut wie noch nicht erschlossen.





Im Video: Das gehört in die Reiseapotheke

© Video: News.at

Viveiro, Galicien

© iStockphoto.com

In Viveiro kommen Geschichtsinteressierte voll auf ihre Kosten. Hier kann man zahlreiche archäologische Funde aus der Zeit der keltischen Besiedelung und der römischen Besetzung bestaunen. Darüber hinaus sind Reste der Stadtmauer, die einst Überschwemmungen und Bränden, ja sogar Piratenüberfällen trotzte, erhalten. Zwar hat es hier selbst im Juli und August gerade einmal 24 Grad, das sollte Urlauber aber nicht daran hindern, sich an einem der wildromantischen Strände zu entspannen.





Ribadesella, Asturien

© iStockphoto.com

Die Temperaturen angenehm mild, die Strände menschenleer - und das im Hochsommer. Das erwartet Reisende in Ribadesella. Das und noch vieles mehr. In der Altstadt kann man Paläste bestaunen oder es sich in einem der romantischen Straßenkaffees gemütlich machen. Abenteurer kommen wohl nicht um einen Besuch der Tropfsteinhöhle von Tito Bustillo umhin. Doch auch der alte Fischerhafen lohnt einen Besuch.





Ciutadella, Menorca

© iStockphoto.com

Menorca steht zu Unrecht im Schatten ihrer großen Schwester Mallorca. Was allerdings jenen, die nach Ruhe suchen, zum Vorteil gereicht. Bis ins 18. Jahrhundert war Ciutadella die Hauptstadt Menorcas. Dann wurde sie durch Mao abgelöst. Urlauber können durch die Straßen der wunderschönen Altstadt flanieren oder sich an einem Sonnenplatz der insgesamt 21 Badebuchten und -strände niederlassen.





Cadaques, Katalonien

© Shutterstock.com

Das ehemalige Fischerdorf mit knapp 2.800 Einwohnern liegt an der Costa Brava, gerade einmal eine Autostunde von Frankreich entfernt. Dass dieser Ort von weltbekannten Künstlern wie etwa Pablo Picasso und Joan Miró besucht wurde, sagt wohl schon einiges über seine Schönheit aus. Im August findet hier ein klassisches Musikfestival statt, dessen Besucher namhaften Künstlern lauschen können. Zwar fällt dieser Ort genau genommen nicht mehr in die Kategorie "Geheimtipp", seiner besonderen Ausstrahlung wegen wollen wir ihn hier dennoch nicht unerwähnt lassen.





Buchtipps

Den "Reiseführer Costa Blanca, Costa del Azahar, Valencia Costa Cálida: Reisen mit Insider-Tipps" finden Sie hier.*

Den Reiseführer "Spanien" von Lonely Planet finden Sie hier.*

Dein Reiseführer "Nordspanien mit Jakobsweg" finden Sie hier.*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.