Im Prozess um den tödlichen Bootsunfall am Wörthersee ist heute Abend ein Urteil gefallen. Beide Angeklagte wurden schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mit zwei Schuldsprüchen hat am heutigen Mittwoch der Prozess um den tödlichen Motorbootunfall am Wörthersee vom Juni 2017 geendet. Richter Matthias Polak fällte nach drei Verhandlungstagen am Landesgericht Klagenfurt sein Urteil. Der Erstangeklagte, ein 45 Jahre alter Niederösterreicher, wurde zu zehn Monaten Haft verurteilt, der Zweitangeklagte erhielt drei Monate bedingt.

Der Niederösterreicher, dessen gleichaltriger Freund bei dem Unfall am Wörthersee aus dem Boot gefallen und mit dem Kopf in die Schiffsschraube geraten war, wurde wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt, der Zweitangeklagte, ein 33-jähriger Klagenfurter, wegen fahrlässiger Tötung.

Ankläger hatte Schuldsprüche gefordert

Staatsanwalt Christian Pirker hatte Schuldsprüche für beide Angeklagten gefordert. Die Verantwortung vor allem des Erstangeklagten sei nicht glaubwürdig, so Pirker. Die Verteidiger forderten Freisprüche für ihre Mandanten.

Der Ankläger hatte schon im Lauf des Verhandlungstages die Argumente von Verteidiger Alexander Todor-Kostic mehrfach kritisiert und sie als pietätlos bezeichnet. In seinem Plädoyer meinte er, die Verantwortung des angeklagten Niederösterreichers laufe darauf hinaus, dass sich das Opfer selbst getötet habe, auch wenn das nicht ausgesprochen worden sei. Der Angeklagte habe in seiner Verantwortung gleich nach dem Unfall ausgesagt: "Ich bin ja nur eine leichte Rechtskurve gefahren." Dies sei der einzige Satz gewesen, bei dem der Angeklagte die Wahrheit gesprochen habe. Von einem ins Lenkrad Greifen des Opfers sei da noch keine Rede gewesen, das sei erst später erfolgt. Mitschuld trage auch der 33-jährige Klagenfurter, der als Vertreter des Bootseigentümers an Bord gewesen war und dem Angeklagten das Steuer überlassen habe, obwohl dieser alkoholisiert gewesen sei.

Der Verteidiger des Niederösterreichers, Alexander Todor-Kostic, erneuerte in seinem Plädoyer den Vorwurf der übereilten Anklage. Vom Beweisverfahren sei nicht viel übrig geblieben, die Argumentationskette des Staatsanwaltes sei zusammengebrochen. Der Zweitangeklagte sei der einzige gewesen, der seinen Mandanten belastet habe. Dies sei offenbar darin begründet, dass er ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, weil er das spätere Opfer ans Steuer gelassen habe. Niemand habe gesehen, wer das Boot nach rechts gelenkt habe, daher könne man sich nur auf Zeugenaussagen verlassen. Die beiden anderen Bootsinsassen hätten die Verantwortung seines Mandanten gestützt. Das Opfer habe aus Spaß ins Lenkrad gegriffen, sein Mandant sei in seinem Leben vorher noch nie so einen Powerturn gefahren. Viel Zeit und Energie widmete er dem Sachverständigen, dessen Beurteilung er rundweg ablehnte, weil nichts zusammenpasse und lediglich "krause Theorien" biete. Es gebe so viele Zweifel an der Anklagetheorie, dass es nur einen Freispruch geben könne.

Der Verteidiger des 33-jährigen Klagenfurters, Georg Schuchlenz, betonte in seinem Vortrag, dass sein Mandant viel zur Wahrheitsfindung beigetragen habe. Die Frage, ob ihn eine Mitschuld treffe, sei aus seiner Sicht einfach zu lösen. Der Erstangeklagte habe als Schiffsführer fungiert, denn dieser habe bestimmt, wo es hingehen solle. Was hätte der Dienstnehmer, dessen Chef ihm angeordnet habe, die Wünsche des Freundeskreises zu erfüllen, denn tun sollen, fragte Schuchlenz. Wesentlich sei in diesem Zusammenhang, dass jeder ein Risiko in Kauf nehme, der mit einem Sportboot unterwegs sei. Es sei für seinen Mandanten auch nicht erkennbar gewesen, dass der Erstangeklagte alkoholisiert gewesen sei. Daher beantrage er einen Freispruch.