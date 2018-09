Sussex steht für die herrliche Kreidelandschaft der South Downs mit ihren Hügelmeeren, Klippen und Schafherden, für reichlich Schlösser, herrschaftliche Landhäuser und Klöster. Und natürlich für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Erstmals nach ihrer Hochzeit wird das royale Paar seine Grafschaft im Süden Englands rund um die Stadt Brighton besuchen.

Wirklich gut kennt Prinz Harry sein Herzogtum Sussex nicht. Das beweist ein Blick in den offiziellen Besuchskalender des Königshauses: Dort findet sich gerade mal ein Abstecher nach Goodwood in West-Sussex im Februar 2014, als er für den Endeavour Fund Oldtimer-Rennwagen auf dem Race Course testete.

Früher fuhr Harry dort Autorennen - jetzt gehört Sussex zu ihm

© APA/pool

Endlich steht Sussex im Fokus der Royals

Doch diese vermeintliche „Bildungslücke“ soll sich nun ändern. Am 3. Oktober werden Harry und Megan ihrem Herzogtum Sussex das erste Mal seid ihrer Hochzeit im Mai einen Besuch abstatten. Das gab der Kensington Palast auf Twitter bekannt.

Darauf ist Sussex besonders stolz

Und die Gegend hat durchaus einiges zu bieten. So ist Sussex davon überzeugt, der Geburtsort von Kricket zu sein, angeblich ursprünglich ein Kinderspiel, von Erwachsenen nachweislich seit 1611 gespielt. Obendrein ist Sussex ein freigeistiger Hort der Schwulen- und Lesbenbewegung, jedenfalls in Brighton, das zugleich die einzige linksliberal-grüne Enklave in der ansonsten tiefkonservativen Grafschaft ist.

Zwischen Rocklegenden und Royals

Harry und Meghan sind auch nicht die einzigen Promis, die in Sussex anzutreffen sind. An der 160 Kilometer messenden Küste verstecken sich diskret die Alterssitze von Rockadligen wie Roger Daltrey, Keith Richards, David Gilmour und Sir Paul McCartney.

© APA/AFP/POOL/Gerry Mooney

Dichter Terminplan in Sussex

Ob Meghan und Harry ihre berühmten Nachbarn besuchen werden ist unklar. Fest steht, dass sie einige Sehenswürdigkeiten besichtigen werden. Unter anderem den Engineering und Digital Technology Park der Universität von Chichester eröffnen und die historische Sussex-Erklärung begutachten. Außerdem statten sie natürlich der bekannten Küstenstadt Brighton einen Besuch ab. Dort stehen der Royal Pavilion und ein Treffen mit verschiedenen Wohltätigkeitsprojekten auf dem Plan.