Öffentliche Liebesgesten sind bei den britischen Royals eher eine Seltenheit. Prinz William und Ehefrau Kate halten so gut wie nie Händchen, im Gegensatz zu Herzogin Meghan und Prinz Harry.

Prinz Harry nahm am Donnerstag (26. Juli) an einem Poloturnier teil, dass die Wohltätigkeitsorganisation Sentebale unterstützt, die er selbst mitbegründet hat. Die Organisation will das Bewusstsein für die lebenswichtige Arbeit mit HIV-betroffenen jungen Menschen im südlichen Afrika stärken.



Eine echte Herzensangelegenheit

Dieses Charityprojekt ist für den 33-Jährigen eine echte Herzensangelegenheit. Und so stieg Harry für den guten Zweck wieder aufs Pferd. Gemeinsam mit dem "Sentebale"-Team fegte der jüngste Sohn von Prinz Charles über das Polo-Feld.Es kamen über eine Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) zusammen, wie es auf Twitter heißt.

Modeikone am Polo-Feld

Am Spielfeldrand stand Herzogin Meghan. In einem dunkelblauen Kleid mit Tellerrock und Taillengürtel von Carolina Herrera und einer Sonnenbrille im Retro-Look feuerte die 36-Jährige ihren Liebsten an. Mit Erfolg. Der Royal und sein Team haben das Turnier gewonnen. Das belohnte seine Ehefrau mit einer außergewöhnlichen Geste: Vor allen Zuschauern drückte Meghan ihrem Harry einen Kuss auf den Mund.

Eine Frage von Stil und Komfort

Der Kuss bricht übrigens nicht das royale Protokoll. Eine Expertin für royale Etikette erklärte einst im Interview mit der "Elle", dass Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit von der britischen Königsfamilie befürwortet werden. Es sei eher "eine Frage von Stil und Komfort".