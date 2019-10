Lange ging es hin und her, nun ist es fix: Philippa Strache ist Nationalratsabgeordnete. Gestern wurde sie angelobt – und gleichzeitig aus der FPÖ ausgeschlossen. Philippa Strache zeigt sich unbeeindruckt.

THEMEN:

Seit der Nationalratswahl war sie Thema Nummer eins: Philippa Strache und ihr Nationalratsmandat. Bekommt sie es oder nicht? Nimmt sie es an oder nicht? Nun ist es fix, die Ehefrau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat es angenommen und wurde gestern als Nationalrätin angelobt.

© APA/Hochmuth Philippa Strache in ihrer ersten Nationalratssitzung

Ganz alleine in letzter Reihe

Bereits zuvor war bekannt, dass sie nicht dem FPÖ-Klub angehören würde, darum sitzt die ehemalige Tierschutzbeauftragte der Freiheitlichen auch ganz alleine in der letzten Reihe hinter den SPÖ-Abgeordneten im Parlament.

Auch Klage angedroht

Zudem wurde sie gestern auch von der Partei ausgeschlossen und ist nun „wilde Abgeordnete“. Der Grund für den Ausschluss: Ihre Ankündigung zur Annahme des Mandats habe eindeutig einen „parteischädigenden Charakter“ gehabt. Und was sagt Philippa Strache selbst dazu? Diese zeigt sich in einer ersten Reaktion unbeeindruckt. „Mir ist das wurscht“, sagte sie in einem ersten Interview mit der Tageszeitung „Österreich“. Zudem überlege sie auch, ihre Ex-Parteikollegen zu klagen. Sie ortet eine „Rufmord-Kampagne“ gegen ihre Person.

» Ich bin mir sicher, dass der künftige Kanzler Sebastian Kurz bereit ist, einen neuen Weg zu gehen «

Philippa Strache glaubt an Türkis-Grün

Und auch in Sachen Koalition stellt sie sich gegen ihre Ex-Partei. Vielmehr steht sie der türkis-grünen Variante positiv gegenüber und würde dies als „spannendes Experiment“ sehen: „Ich bin mir sicher, dass der künftige Kanzler Sebastian Kurz bereit ist, einen neuen Weg zu gehen“, so Strache.

© APA/Punz Ganz hinten sitzt Strache - hinter den SPÖ-Abgeordneten

Schneller Abgang

Ihre erste Sitzung gestern verließ sie übrigens recht schnell auch wieder. Bereits vor der Wahl der Nationalratspräsidenten (Wolfgang Sobotka, Doris Bures und Norbert Hofer) verließ Strache das Hohe Haus auch schon wieder – und kehrte nicht mehr zurück.