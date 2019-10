Philippa Strache nimmt Mandat an

Ob Philippa Strache ihr Mandat annehmen wird, war bis vor kurzem nicht bekannt. Nun ist fix: Sie zieht in den Nationalrat ein, wie sie gegenüber "Österreich" bestätigt. "Ich nehme das Mandat an!" Sie wird auch morgen an der konstituierenden Sitzung bereits teilnehmen.

Philippa Strache wird in den Nationalrat einziehen. Die Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nimmt ihr Nationalratsmandat an. Sicher ist allerdings: Nicht für den FPÖ-Klub. Das haben die Freiheitlichen vorab klargestellt. Die FPÖ kündigte an, die Lage noch vor ihrer Klubsitzung am Nachmittag zu kommentieren.