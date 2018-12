Herzogin Kate Middleton fährt im Buckingham Palast vor. Überraschenderweise. Spricht sie mit der Queen etwa über Meghan?

Kate hatte die letzten Tage einiges zu tun. Royale Verpflichtungen einschließlich eines Besuchs in Zypern. Gestern hatte sie dann jedoch Zeit, um den Buckingham Palast zu besuchen. Hatte die Queen geladen?

Zoff zwischen Kate und Meghan

Am Steuer ihres Rang Rovers fuhr Kate zum Palast. Sie trug einen cremefarbenen Mantel und schien alleine im Auto zu sein. Royal-Fans, die vor dem Palast standen freuten sich über diesen spontanen Auftritt der Herzogin. Auch Kate schien es zu genießen und winkte den Menschen zu.

© Tolga AKMEN / AFP Queen Elizabeht II. und Kate Middleton

Herzogin Kate fährt im Buckingham Palast vor. Das Video gibt es bei "Daily Mail" zu sehen.

Der Zeitpunkt des Besuchs gibt Anlass zu Spekulationen. Kursieren doch schon seit einigen Tagen Gerüchte, dass Kate und ihre Schwägerin Meghan sich nicht gut verstehen würden. Demnach soll es auch Unstimmigkeiten zwischen ihren Ehemännern, den Brüdern William und Harry geben.

» Ihre Majestät hat alles gesehen und könnte der Herzogin im Moment einige hilfreiche Ratschläge geben «

Zudem war Kate angeblich in Tränen ausgebrochen, als Meghan bei der Anprobe von Charlottes Brautjungfernkleid den Druck erhöhte.

Wie ein Palast-Vertrauter zuletzt "The Sunday Times" verraten haben will, soll die Queen der schwangeren Meghan ihre Unterstützung in der schwierigen Situation angeboten haben. "Ihre Majestät hat alles gesehen und könnte der Herzogin im Moment einige hilfreiche Ratschläge geben".

Auf ein Tee mit der Queen?

War das also der Grund für Kates Besuch? In den sozialen Netzwerken wird spekuliert, dass die Queen und Kate gemeinsam gegen die negativen Schlagzeilen vorgehen wollen. Ohne Herzogin Meghan.

"Meghan würde gut daran tun, die Beziehung zu pflegen und bei der Queen gelegentlich Tee zu trinken. Das hat Sophie Gräfin von Wessex - die Ehefrau von Prinz Edward - auch so gut gemacht", so der Insider.

© Jim CLARKE / POOL / AFP Holt sich Meghan Rat bei der Queen?

Wer weiß, vielleicht tranken Kate und die Queen einen Tee und besprachen genau das...

Alles über Meghan

