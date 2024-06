Internationales Wachstum

Die Merkur Gruppe, die neben Österreich auch in Slowenien, Kroatien, Serbien und Italien (Südtirol) tätig ist, erzielte in diesen Märkten ein solides Wachstum auf 108,9 Millionen Euro. Kroatien verzeichnete dabei mit einem Prämienplus von 19,2 Prozent den größten Zuwachs. Die Merkur Lebensversicherung AG mit Sitz in Salzburg steigerte ihr Prämienvolumen auf 114,5 Millionen Euro.

Zuwächse im Kernmarkt Österreich

In Österreich blickt die Merkur Versicherung AG auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das Prämienvolumen stieg um 8,1 Prozent auf 631,5 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in der Krankenversicherung, wo die Prämien um 9,6 Prozent auf 540,1 Millionen Euro zulegten. Damit festigte das Unternehmen seine Position als zweitgrößter privater Krankenversicherer des Landes und strebt einen Marktanteil von 20 Prozent an.

Auch die Sachversicherung wuchs mit einem Anstieg um 4,2 Prozent auf 22,8 Millionen Euro. In der Unfallversicherung verzeichnete die Merkur Versicherung ein Wachstum von 2 Prozent auf 29,7 Millionen Euro. Hingegen sank das Prämienvolumen in der Lebensversicherung um 3,7 Prozent auf 38,9 Millionen Euro.

Solide Kapitalausstattung

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 wies die Merkur Versicherung AG nach Solvency II einen Solvenzkapitalbedarf (SCR) von 367,7 Millionen Euro und anrechnungsfähige Eigenmittel in Höhe von 993 Millionen Euro aus. Dies entspricht einer SCR-Bedeckungsquote von 270,1 Prozent und stellt eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar.

Unternehmenshistorie und Ausblick

Die 1798 in Graz gegründete Merkur Versicherung blickt im Jahr ihres 225. Jubiläums auf eine Geschichte voller Originalität und Innovationsgeist zurück. Heute zählt das Unternehmen zu den führenden Personenversicherungen in Österreich und beschäftigt durchschnittlich 1.637 Mitarbeiter in fünf zentral-, ost- und südosteuropäischen Ländern.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Merkur Gruppe hat im Geschäftsjahr 2023 bedeutende Wachstumserfolge erzielt und erstmals die 850-Millionen-Euro-Marke überschritten. Besonders stark zeigte sich der Kernmarkt Österreich mit Zuwächsen in der Kranken- und Sachversicherung. Mit einer soliden Kapitalausstattung und einem klaren Fokus auf weiteres Wachstum blickt die Merkur Versicherung optimistisch in die Zukunft.