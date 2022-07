Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief

Durchschnittstemperatur Wasser: circa 5-11° Celsius

circa 5-11° Celsius Fläche: 1,5 km²

1,5 km² Maximale Tiefe: circa 140 Meter

circa 140 Meter Wasserqualität: hervorragend

hervorragend Google Maps Ranking: 4,9 Sterne

1959 zu einem künstlichen Stausee erweitert, verzaubert der türkisklare Bergsee heute Ausflügler:innen, Angler:innen und geübte Kletterer:innen gleichermaßen.

Lage und Besonderheiten

Der Lünersee bildet mit dem Bergmassiv des Rätikon die natürliche Grenze zwischen Österreich/Vorarlberg und der Schweiz/Graubünden. Er war einst der größte natürliche Bergsee der Ostalpen. Aber auch nach seiner Umwandlung in einen Stausee hat er nichts von seinem natürlichen Charme eingebüßt. 2019 erst wurde er vom ORF in der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ zum schönsten Platz in ganz Österreich gewählt. Bei einer Wasseroberfläche von 1,5 Quadratkilometern bei Vollstau und einer Tiefe von knapp 140 Metern ergibt sich ein Nutzinhalt von 80 Millionen Kubikmeter Wasser. Wasser, das den Vorarlberger Illwerken 262 Millionen Kilowattstunden an Energie bereithält.

Doch der Lünersee bietet mehr als beeindruckende Zahlen. Wanderer:innen nehmen von hier ihren Ausgangspunkt für zahlreiche alpine Klettertouren wie die Kirchlispitzen oder die Schesaplana. Spaziergänger:innen finden leicht zu bewältigende Wege in einer hochalpinen Umgebung vor, die immer wieder Ausblicke auf Berggipfel, schroffe Felsen und grüne Alpflächen entlang der Ufer bieten, wie man sie sonst nur bei anspruchsvolleren Touren erlebt.

Wer ein paar Tage in der Gegend um den See verbringt, trifft auf ein breit gefächertes Freizeitangebot das von Mountainbike-Touren und ausgedehnten Wanderungen über Angelerlebnisse bis hin zum kulinarisch gehobenen Wellnesshotel alle Möglichkeiten zur Erholung bietet.

Der Lünersee ist längst kein Geheimtipp mehr. Wer ihn in Ruhe und Abgeschiedenheit antreffen will, der sollte ihn außerhalb der Ferienzeiten und Wochenenden aufsuchen. Dennoch bleibt der See immer einen Besuch wert, sowohl im Sommer als auch im Winter. Zudem verteilt sich die Schar der Gäste recht gut in den weit verzweigten Wandernetzen.

Aufstieg

Im Süden Voralbergs, von Bludenz abzweigend Richtung Brand den Weg durchs Brandnertal bis zum Talabschluss folgend, steht man vor der Wahl: Entweder über den Klettersteig mit dem verheißungsvollen Namen „Böser Tritt“ die 400 Höhenmeter hinauf zur Staumauer kraxeln oder bequem mit der Lünerseebahn in 6 Minuten hoch zur Bergstation der Douglas-Hütte fahren.

Und ganz gleich wofür man sich entscheidet – am Ende beider Wege erwartet Wanderer:innen und Tagestouristen:innen ein unvergesslicher Blick auf einen malerischen Alpsee vor dem atemberaubenden Panorama der Schesaplana.

Anreise (aus Wien)

Anreise mit dem Auto

Von Bregenz oder St. Anton am Arlberg kommend nimmt man auf der A14 bei Bludenz die Abfahrt ins Brandnertal. An der Gabelung fährt man anschließend rechts und dann weiter auf der L82. Dieser folgt man bis zur Schattenlagantstraße in Brand bei Bludenz. Auf der Schattenlagantstraße kann man direkt bis zum Parkplatz der Talstation der Lünerseebahn fahren (Parkgebühren 3 EUR/Tag).

Anreise mit der Bahn

Mit der ÖBB fährt man von Wien aus mit dem Railjet (ca. 70 EUR) bis Bludenz und nimmt dann die 4 Stationen der Linie 81 bis zur Talstation der Lünerseebahn.

Die Lünerseebahn selbst kostet zur Zeit 18,90 EUR für Erwachsene und 11,40 für Kinder bis 18 für die Berg- und Talfahrt.

Baden

Der Lünersee ist kein Badesee. Auch das Bootfahren ist nicht gestattet. Bei einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 5 – 11°C im Sommer lockt er aber wohl ohnehin nur besonders abgehärtete Schwimmer:innen an.

Freizeitaktivitäten am Lünersee

Angeln

Angler:innen kommen hier jedoch voll auf ihre Kosten. Eine Tageskarte ist online ab 25 Euro erhältlich und schon kann man seine Angelrute auslegen, um Regenbogenforelle, Bachforelle, Bachsaibling oder Seesaibling zu fischen.

Wanderungen

Rundweg

Die einfachste Wanderroute führt in 1,5 bis 2 Stunden um den See und ist auch für ungeübtere Personen oder für Familien mit Kinderwagen geeignet.

Distanz: 6 km

Gehzeit ca. 1:30

Schwierigkeit: Leicht

Einkehrmöglichkeiten: Douglass Hütte, Alpe Lünersee

Totalphütte (2385 m)

Vom Lünersee ausgehend ist die Totalphütte in ca. 1 bis 1 ½ Stunden zu erreichen.

Distanz: 6,5 km

Gehzeit ca. 2:15

Schwierigkeit: Mittel

Einkehrmöglichkeiten: Douglass Hütte, Totalphütte

Schafgafall

Von der Bergstation startet die Wanderung in Richtung Lünerkrinne. Kurz nach der Weggabelung Lünersee Rundweg/ Lünerkrinne zweigt der Weg nach links ab. Ab hier dem gut erkennbaren Steig folgen. Der Rückweg kann auf dem gleichen Weg erfolgen, oder man geht entlang der anderen Uferseite zurück.

Distanz: 2,5 km

Gehzeit ca. 1:30

Schwierigkeit: Mittel

Einkehrmöglichkeiten: Douglass Hütte, Alpe Lünersee

Aussichtspunkt Gafalljoch

Von der Bergstation Douglass Hütte startet die Wanderung in Richtung Rundwanderung Lünersee. Von der Lünersee Alpe aus wandert man ca. 30 Minuten auf das Gafalljoch, welches schon von weitem gut sichtbar ist. Dort angekommen, hat man einen Ausblick auf die Schweiz sowie auf den Lünersee. Direkt an der Grenze zwischen Österreich und Schweiz auf 2.222 m kann man auf der Grenze entlang wandeln und die Aussicht genießen. Der Rückweg kann auf dem gleichen Weg erfolgen, oder man geht entlang der anderen Uferseite zurück.

Distanz: 8,7 km

Gehzeit ca. 3:00

Schwierigkeit: Mittel

Einkehrmöglichkeiten: Douglass Hütte, Alpe Lünersee

Schesaplana - die Königin im Rätikon

Von der Lünersee Bergstation wandert man am See entlang Richtung Westen, dann rechts hoch zur Totalphütte, vorbei am kleinen Totalpsee und am Zollwachhaus zum Schesaplanasattel. Von hier sind es nur noch 55 Höhenmeter bis zum 2.965 m hohen Schesaplanagipfel. Dort gibt es ein 360° Bergpanorama zu genießen. Der Rückweg erfolgt auf dem gleichen Weg.

Distanz: 10,4 km

Gehzeit: ca. 5 Stunden ab Lünersee Bergstation

Schwierigkeit: Schwer

Einkehrmöglichkeiten: Douglass Hütte, Totalphütte