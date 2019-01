Ein Feiertag findet heute im britischen Königshaus statt: Herzogin Kate feiert heute ihren 37. Geburtstag. Allerdings muss sie ihn teils alleine mit ihren drei Kindern begehen, denn Gatte Prinz William hat just am Geburtstag seiner Ehefrau noch andere Pläne.

THEMEN:

Herzogin Catherine, Duchess of Cambridge wurde am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton geboren. Heute feiert sie ihren 37. Geburtstag und zwar im britischen Königshaus. Die Gattin von Prinz William feierte diesen Ehrentag privat, gab eine Sprecherin des Kensington-Palastes bekannt. Mit dabei sind auf jeden Fall ihre drei Kids, George (fünf Jahre alt), Charlotte (sie feierte ihren 3. Geburtstag im April, siehe Bilder oben) und Louis, der ebenfalls im April ein Jahr alt wird.

Offizieller Termin

Und wo ist der Papa? William muss trotz Geburtstags seiner Frau einen offiziellen Termin wahrnehmen. Er trifft Piloten und Ärzte zum 30-jährigen Bestehen der Londoner Flugambulanz. William hatte selbst einmal als Rettungspilot gearbeitet. Ob er rechtzeitig zum Ausblasen der Kerzen wieder bei seiner Familie ist, ist nicht bekannt.

Schicksal mit 13 Jahren prophezeit

Das unglaubliche Schicksal von Kate Middleton, dass sie in die Adelswelt führte, wurde ihr übrigens schon mit 13 Jahren prophezeit. In einem Theaterstück in der Schule traf sie einen Wahrsager, der ihr voraussagte, dass sie einen gut aussehenden Mann, einen reichen Gentleman treffen würde, dieser sich in sie verlieben und sie heiraten würde und sie mitnehmen würde nach London. Sogar William hieß der – blonde! – junge Mann, der diesen Gentleman verkörperte.

Prominente Fans

Und dieser Aufstieg in der Gesellschaft brachte Herzogin Catherine natürlich viele Fans – unter anderem auch Reese Witherspoon oder Kim Kardashian. Letztere schickte Kate zu deren 30. Geburtstag sogar ein paar selbstdesignte Schuhe. Doch weder hat Kate die Schuhe je getragen, noch konnte das amerikanische It-Girl jemals ihre Angebetete treffen. Doch wer weiß, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht gibt es ja auch heute wieder ein Packerl von Kim für Kate?