Halloween ist für viele Österreicher - allen voran für die Kinder - nicht mehr wegzudenken. Ende Oktober ist es wieder soweit und der Spuk geht in die nächste Runde. Fans des Grusel-Fests machen sich schon jetzt Gedanken, wie sie ihre Wohnung gestalten können und welches Kostüm, die Gäste am meisten erschrecken könnten. Wir haben einige Inspirationen gesammelt.

1. Infusionsbeutel für Getränke

Mhmmm, lecker...so macht trinken zu Halloween Spaß. Der Blutbeutel für Halloween* ist aus PVC in Lebensmittelqualität und zum Befüllen von Soda, Saft, Alkohol gedacht.

2. Muffinbackform Totenkopf

Damit auch das Essen einen schaurigen Touch bekommt, kann man auf diese Muffinsformen zurückgreifen. Und weil Totenköpfe* immer irgendwie cool sind, auch wenn man nicht in den Hardrocker-Kreiser verkehrt, kommen die Förmchen bestimmt auch nach Halloween zum Einsatz.

3. Tatort Absperrband

Egal ob an der Tür angebracht oder mitten in der Wohnung verteilt - das Polizei-Absperrband* ist ein simples Deko-Element, das jede Party in einen gruseligen Ort verwandelt.

4. Freddy Krüger-Schale

Fred „Freddy“ Krueger ist Kult. Der fiktive Serienmörder, ist die Hauptfigur der Nightmare-Filmreihe. Mit dem "Freddy Candy Bowl Holder*" wird Süßigkeiten zum Schaurigen Spaß.

5. Blutige Gliedmaßen

Ohne ein paar abgetrennte Körperteile* - selbstverständlich aus Kunststoff - kommt eine Halloween-Party nicht aus. Am Besten an verschiedenen Orten verteilen und überraschend hervorschauen lassen.

6. Horror Leiche

Wer noch einen Schritt weiter gehen will, kann sich eine ganze Leiche ins Wohnzimmer legen. Der realistische abgehackte Horrorschädel aus Latex* inklusive dem Torso ist allerdings nichts für zarte Gemüter. Splatter-Fans werden jedoch ihre Freude daran haben.

7. Kürbis Lichterkette

Deutlich harmloser, aber trotzdem dekorativ ist die batteriebetriebene Lichterkette*, die in jeden Wohnung Halloween-Athmosphäre schafft. Die Lichterkette eignet sich übrigens auch für draußen und bringt Licht in Gärtnten und Bäume.

8. Spinnennetz Tischdecke

Die Halloween-Tafel wird mit dem richtigen Tischdekoration zum Hingucker. Die Spinnennetz-Tischdecke* macht sich besondern gutüber einer schlichten, weißen Tischdecke. Ein Totenkopf in der Mitte rundet die Tafel ab.

9. Halloween-Kostüm für die Katze

Weil die meisten ja ohnehin das Halloween-Kostüm vom letzten Jahr hervorkramen, kann man ja mal an die Vierbeiner denken. Wie wäre es denn mit einem Kostüm für die Katze*? Freilich sollte ihre Samtpfote nicht den ganzen Abend im Kostüm verbringen, es soll ja keinesfalls zur Quälerei werden. Aber für ein paar lustige Fotos oder zum Begrüßen der Gäste, kann man die lustigen Fledermaus-Flügel ja kurz anlegen.

