Chinas Zukunftsstädte: Innovation im Eiltempo

Wo einst Reisfelder standen, verläuft heute eine Kilometer lange Asphaltstraße. Die Lingang Avenue in der gleichnamigen Stadt vor den Toren von Shanghai, führt vorbei an futuristischen Wolkenkratzern und trostlosen, aber gigantischen Hochhaussiedlungen. Vorbei an Flüssen, Brücken und Parkanlagen. Sie endet an einem riesigen See, den 200 Meter hohen Zwillingstürmen der Bank of China und einem üppig dimensionierten „Promotion Center“. Willkommen in Lingang. Willkommen im Silicon Valley von China.

Wirtschaftsdelegationen aus der ganzen Welt geben einander hier die Türklinke in die Hand. Denn in der chinesischen Sonderzone kann man ein Gespür dafür bekommen, wohin die Reise in Sachen Technologie, Wirtschaft und Innovation geht – mit viel staatlicher Kraftanstrengung und in atemberaubender Geschwindigkeit. China pumpt Milliarden in seine speziell geförderten Industrie-und Wirtschaftszonen. Lingang, eine Retortenstadt, die mit 873 Quadratkilometern fast doppelt so groß wie Wien ist, wurde im August 2019 gegründet und zählt zu den modernsten ihrer Art. Die bisherigen Meilensteine zeigt man folglich gerne her: 2019 Spatenstich für die Tesla-Gigafactory, 2022 Start der Flugzeugproduktion und Bau eines LNG-Terminals. 2025 geht Tesla mit einer Megapack-Fabrik – produziert werden leistungsstarke Batterien in Schiffscontainergröße – an den Start. Halbleiter- und Wasserstoffindustrie haben sich hier angesiedelt wie Unternehmen aus dem Anlagenbau, Biomedizin und Pharma. Es gibt Forschungseinrichtungen für Energiespeicherung und KI-Technologie und natürlich einen Industriecluster für alternative Antriebe und autonomes Fahren. Mit Wasserstoff angetriebene Lkw werden bereits produziert, Busse kommen als Nächstes dran.