Hier scheint der Straßenlärm weit weg zu sein, der fantastische Panoramablick lädt zum Träumen ein und die Geräusche der Großstadt wehen atmosphärisch hinauf. Wo könnt man einen Sommerabend besser verbringen, als auf einer Dachterrasse? Unsere Favoriten in Wien.

1. Juwel & Eden Garden by Perrier-Jouët

Erst Anfang Juni hat das "Juwel" in Kooperation mit dem renommierten Champagnerhaus Perrier-Jouët eröffnet. Zutritt zur exklusiven Location über der "Spelunke" im 15. Stock in der Wiener Taborstraße 1-3 erhält man nur nach vorheriger Registrierung.



Mit wild-floralen und exotischen Mustern, chic und modern zugleich präsentiert sich die Rooftop-Location ganz im Perrier-Jouët Champagner Stil als wahrer "Eden Garden".

Adresse:

Juwel

Taborstraße 1-3, 1020 Wien

Öffnungszeiten:

Geöffnet von 7. Juni bis 27. Spetember 2019, DI-SA ab 18 Uhr

Registrierung unter www.juwel.wien

2. Lamée Rooftop

Noch näher am Stephansdom und der Innenstadt als auf der Dachterrasse vom Hotel Lamée geht nicht. Die zentrale Lage und der wunderschöne Ausblick garantieren einen schönen Abend über den Dächern Wiens. Ohne Reservierung ist es schwierig einen Platz zu ergattern - das Warten in der Schlange wird aber mit dem Ambiente belohnt.

Adresse:

Lamée Rooftop,

Rotenturmstraße 15,

1010 Wien

https://www.lameerooftop.com/

3. Freiluft – die Stadtterrasse by Grey Goose

Im Hochhaus Herrengasse (6-8) in prominenter City-Lage eröffnet am 14. Juni "Freiluft – die Stadtterrasse" als eine der höchstgelegenen Rooftop-Bar Wiens. Neben dem tollen Ausblick im 14. Stock des Hauses gibt es sommerliche Cocktails, unter anderem mit Ingwer oder mit Red Bull Organics als Filler, eine Auswahl an Schaumweinen von Laurent Perrier und Kattus sowie erfrischende Limonaden.

Adresse:

Freiluft – die Stadtterrasse presented by Grey Goose

Hochhaus Herrengasse 6-8,

1010 Wien

Öffnungszeiten:

14. Juni bis 31. August 2019, täglich von 16 bis 23 Uhr; Sonntag Ruhetag

www.freiluft.bar

4. Dachboden - 25hours Hotel

Wer es auf der Dachterrasse lieber etwas ungezwungener mag, der ist im Dachboden des 25hours Hotel gut aufgehoben. Statt Champagner schlürft man hier Cocktails, oder herrliche Spritzer wie Prosecco mit Wassermelone oder mit Lychee und Mango. Die phänomenale Aussicht über die Stadt ist ebenfalls garantiert.

Adresse:

Dachboden 25hours Hotel,

Lerchenfelder Straße 1-3,

1070 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 15:00 bis 1:00 Uhr

https://www.25hours-hotels.com

5. Atmosphere

Im 8. Stock des The Ritz-Carlton, Vienna wird täglich die Leichtigkeit des Lebens gefeiert. Serviert werden hier neben einer großen Auswahl an Gin, erfrischender Weißweinspritzer, regionaler Weine, lokal inspirierter Cocktails und Craftbieren. Kulinarischen Kleinigkeiten à la „Made in Austria“ runden das Dachterassen-Erlebnis ab.



Adresse:

Atmosphere, The Ritz-Carlton,

1010 Wien,

Sonntag bis Donnerstag 16:00 bis 00:00 Uhr

Freitag und Samstag 16:00 bis 01:00 Uhr

http://www.ritzcarlton.com

6. Roof Top 100 - Kleinod Sonnendeck

Der Name ist Programm: Aufgrund der Kapazität der Location dürfen maximal 100 Personen zeitgleich auf der Dachterrasse sein. Eine Registrierung auf ist unbedingt notwendig. Das Zielpublikum auch: Der wöchentliche Afterworkclub richtet sich an elegante Gäste aus Wirtschaft und Szene mit Affinität zu guter Gastronomie, Ambiente und Musik.

Adresse:

Roof Top 100 - Kleinod Sonnendeck,

Petersplatz 7,

1010 Wien

Öffnungszeiten: 1. Juli bis 2. September. Jeden Mittwoch. 17 – 02 Uhr.

www.rooftop100.com

7. Sky Bar

Ein wahrer Klassiker! Im obersten Stockwerk des Steffl Departmentstore in der Kärtnerstraße lässt es sich schon seit langer Zeit vortrefflich an Getränken nippen. Untertags kann man zudem auch einen Businesstermin abwickeln – bei einem Espresso und betörender Aussicht auf den 1. Bezirk.

Adresse:

Steffl Department Store

Kärntner Straße 19,

1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:10:00 - 02:00 Uhr

Samstag:09:30 - 02:00 Uhr

Sonn- und Feiertage:11:00 - 02:00 Uhr

https://www.steffl-vienna.at

8. Aurora

Seit Ende April 2019 gibt es Zuwachs in der Wiener Rooftop-Barszene. Im zehnten Bezirk (Grenze vierter Bezirk, Nähe Schloss Belvedere) eröffnete kürzlich das "Aurora" im Hotel Andaz am Belvedere - inklusive einem atemberaubenden Blick über ganz Wien. Die neue Dachterrassen-Bar im 16. Stock ist vom nordischen Design inspiriert - es gibt sogar eine offener Feuerstelle. Der Name des Lokals "Aurora", bedeutet übrigens das Nordlicht, und so bietet die Karte skandinavisch inspirierte Speisen und Bar Snacks.

Adresse:

Aurora im Hotel Andaz

Arsenalstrasse 10,

1100 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 14.00 Uhr – 2.00 Uhr

https://www.hyatt.com

9. Oben

Auf dem Dach der Hauptbücherei am Urban Loritz Platz sitzt das Lokal "Oben", das einen schönen Blick über die umliegenden Bezirke bietet. Aufgrund der moderaten Preise ist das Lokal besonders bei Studenten sehr beliebt.



Adresse:

Oben

Urban Loritzplatz 2A

1070 Wien

Öffnungszeiten:

Mo-Fr von 10.00-23.00

Sa von 9.00-23.00 | warme Küche durchgehend bis 21.00

So (Brunch) von 10.00-15.00

https://oben.at/

10. Brandauers - Gerngross am Dach

Vielleicht nicht die edelste Dachterrasse, aber eine der praktischsten in der Liste. Nach einem ausgedehnten Shopping-Spaziergang auf der Mariahilferstraße ist das Brandauers im Gerngross die perfekte Adresse um zu entspannen. In diesem Rooftop-Bierlokal bekommt man neben österreichischer Hausmannskost auch noch einen wunderschönen Blick über Wien.

Adresse:

Brandauer im Gerngross

Mariahilfer Straße 42–48

1070 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 10:00 - 24:00 Uhr

https://www.gerngross.at

Unser Buchtipp

Die geheimen Gärten von Wien - Unentdeckte Paradiese hinter Hecken und Mauern*

* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt news.at von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.