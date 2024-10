ORF will Gemeinschaftssender 3sat beibehalten

Zudem werde der politische Diskurs in Europa nachhaltig gefördert. "Deshalb setzt sich der ORF klar für den Fortbestand von 3sat ein", teilte der Sender am Sonntag mit.

"Eine allfällige Reduktion oder gar der mögliche Wegfall des gesamten Angebots wäre ein schwerer Verlust für die Medienlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz." ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nannte den Sender eine "Plattform für kritische Debatten" und eine "unverzichtbare Bühne für Kunst und Kultur".

Er verwies auf zahlreiche Unterzeichnende bei einer länderübergreifenden Petition zum Erhalt von 3sat. "Ihnen sei versichert, dass der ORF mit den Intendantinnen und Intendanten der beteiligten Partnersender bereits in einem intensiven Austausch über die Zukunft des Angebots steht und sich aus voller Überzeugung für den Erhalt von 3sat einsetzt."

Die Bundesländer präsentierten Ende September einen Entwurf für eine Rundfunkreform von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Noch ist nichts beschlossen. Unter einem Kulturangebot listen die Länder auch weiterhin die TV-Sender 3sat und Arte auf. Allerdings fügen sie hinzu: In Abstimmung mit den beteiligten öffentlich-rechtlichen europäischen Veranstaltern sollen die Inhalte von 3sat "teilweise oder vollständig" in das Arte-Programm und dessen Digitalangebote "überführt werden".

Eine Verpflichtung bestehe nicht, heißt es in den Anmerkungen der Länder zur Reform. Stimmen alle Ministerpräsidenten und alle Landtage zu, könnte die Rundfunkreform wie von den Ländern anvisiert im Sommer 2025 in Kraft treten. In der kommenden Woche wollen die Ministerpräsidenten bei einer Konferenz in Leipzig über die Rundfunkreform sprechen.

Der Sender 3sat wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Die 3sat-Partnersender in der Schweiz und Österreich müssten in der Sache letztlich mitreden.