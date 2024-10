Seit November 2022 setzt die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) mit ihrer Einheit „Internationales Recruiting“ erfolgreich auf die Gewinnung qualifizierter Pflegekräfte aus dem Ausland. Innerhalb kurzer Zeit wurden 137 Pflegekräfte aus Ländern wie Tunesien, Kolumbien, den Philippinen, Serbien, Bosnien, Indien, Ukraine und Griechenland angeworben. Derzeit sind 61 Personen in den Spitälern der KAGes aktiv tätig, weitere 72 angeworbene Pflegekräfte absolvieren gerade Sprachkurse in ihren Herkunftsländern. Bis Ende dieses Jahres werden weitere 20 Personen erwartet, die nach erfolgreicher Vorbereitung in Österreich ihre Arbeit aufnehmen werden.

Hohe Qualifikationen und exzellente Integration: So fördert die KAGes die Kompetenz internationaler Pflegekräfte

Internationale Pflegekräfte, die bei der KAGes arbeiten möchten, müssen hohe Qualifikationen erfüllen. Neben einem in Österreich nostrifizierbaren Hochschulstudium sind Deutschkenntnisse auf B1-Niveau erforderlich, um die Rot-Weiß-Rot-Karte für die Einreise zu erhalten. Aktuell absolvieren 72 der angeworbenen Pflegekräfte in ihren Herkunftsländern Sprachkurse und bereiten die notwendigen Dokumente vor. Nach der Anreise folgt eine intensive dreimonatige Einschulungsphase, in der die Sprachkompetenz weiter ausgebaut und die fachliche Vorbereitung für den Einsatz in den KAGes-Spitälern gewährleistet wird. Bis Mitte Oktober 2024 nehmen zudem 18 Personen an laufenden Sprachkursen teil.