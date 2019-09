Der ehemalige Leibwächter von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll verhaftet worden sein, wie die „Krone“ berichtet. Er soll ein wichtiger Informant in der Ibiza-Affäre gewesen sein. Außerdem ist der Mann ein Bezirksrat für die FPÖ. Die Landespartei schloss den Mann inzwischen aus.

Die Soko Ibiza soll den ehemaligen Bodyguard von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, einen aktiven Polizisten, verhaftet haben, wie die „Krone“ berichtet. Er soll sich als Informant an der Organisation des Ibiza-Videos beteiligt haben – und auch als Informant in der aktuellen Spesen-Affäre beteiligt gewesen sein, wie „Kurier“ berichtet. Die Staatsanwaltschaft Wien habe dies allerdings noch nicht bestätigt.

"Persönliche Enttäuschung"

Laut "Krone" soll in der Nacht eine Razzia stattgefunden haben und um 23.30 Uhr soll der Mann verhaftet worden sein. Dass der ehemalige Mitarbeiter seinen Chef, für den er mehr als zehn Jahre arbeitete, mit in die Falle gelockt haben soll, soll aus persönlicher Enttäuschung geschehen sein. So soll er überhaupt bereits seit Jahren belastendes Material gesammelt haben, wie eben auch die Spesenrechnungen. In der Ibiza-Falle soll er eine zentrale Rolle gespielt haben.

Schon früher soll der Ex-Bodyguard seine Infos auch bereits weitergeben haben wollen, verlangte aber Geld dafür. Eine Forderung, auf die die Staatsanwaltschaft angeblich nicht einging.

Strache ließ Mann trotz Krankheit fallen

Laut "Presse" war der enge Vertraute von Strache trotz einer schweren Krankheit von dem Spitzenpolitiker fallengelassen worden. Demnach versuchte der Mitarbeiter bereits damals, sich zu rächen. Nachdem die Behörden nicht auf seine Forderungen eingingen, sei man erst auf die Idee gekommen, das Video zu machen", heißt es in dem Online-Bericht.

Festgenommener ist FPÖ-Bezirksrat - wurde ausgeschlossen

Der Sicherheitsmann ist ein Bezirksrat der FPÖ, wurde aber inzwischen ausgeschlossen. Er sei auch nach dem kolportierten Zerwürfnis mit Strache weiter für die FPÖ im Einsatz gewesen. Es handle sich um einen langjährigen Mitarbeiter, hieß es. Nähere Details über den Stand der Ermittlungen könne man nicht geben, wie betont wurde.

Leibwächter begleitete Vilimsky zuletzt bei Reise

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen der Behörden werde die interne Sonderprüfung zu den anonym erhobenen Vorwürfen "selbstverständlich gründlichst" fortgeführt, hieß es. Der FPÖ-Bezirksrat war zuletzt noch in Erscheinung getreten, als er Harald Vilimsky, FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, bei einer Reise nach Budapest begleitete.

Die gesammelten Dokumente wurden bei der Hausdurchsuchung am gestrigen Montag wohl beschlagnahmt, berichtete das ORF-Radio unter Berufung auf Behördenkreise.

Strache: Verdacht der Untreue

Gegen Strache wird derzeit wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Als Wiener FPÖ-Chef soll er bis zu seinem Ausscheiden aus der Politik über ein eigenes Spesenkonto von der Landespartei verfügt haben, das mit bis zu 10.000 Euro monatlich dotiert war. Im Zeitraum von 2014 bis 2018 soll Strache private Rechnungen über die Partei abgewickelt haben. Die Miete wurde von der FPÖ ebenso bezahlt wie Fahrer und Dienstwagen, berichtete die "Presse".

Diese Spesenbelege liegen "Standard" und "Presse" laut ihren Angaben nun vor. Ihre Echtheit wurde von der FPÖ weder bestätigt noch dementiert, schreiben die Blätter. Bei der Staatsanwaltschaft verwies man auf "laufende Ermittlungen" und darauf, dass es sich bei der Causa um eine "Verschlusssache" handle. Eine Bestätigung der Berichte von offizieller Seite gab es daher nicht.

Anzeige auch gegen FPÖ

Angezeigt wurde laut "Mittagsjournal" neben Strache auch die FPÖ. Es bestehe der Verdacht, dass sich Strache und andere Personen Privatausgaben durch die FPÖ bezahlen ließen, unter Missbrauch ihrer Befugnisse als Machthaber. Außerdem habe es laut Anzeige verbotene Zuwendungen von Dritten gegeben.