Das Ibiza-Video löste in Österreich vor vier Monaten ein politisches Erdbeben aus, am Sonntag wird deshalb neu gewählt. Eine Woche davor waren die zwei Aufdecker-Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier zu Gast im Wiener Rabenhof, um mit den Staatskünstlern (Robert Palfrader, Florian Scheuba und Thomas Maurer) sowie „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk über die Affäre zu sprechen –und zu scherzen. News.at traf die beiden bei ihrem After-Show-Getränk zum Gespräch.

THEMEN:

Vor vier Monaten wurde das Ibiza-Video veröffentlicht. Zuerst gab es ein politisches Erdbeben, doch die Auseinandersetzung mit dem, was da gesagt wurde, ist doch relativ schnell verebbt. Hat Sie das überrascht?

Bastian Obermayer: Mich hat das überrascht bei Medien und Parteien, die jetzt nicht auf Heinz-Christian Straches Linie sind. Dass seine Leute den Ibiza-Stoff nicht lange kursieren lassen wollten, war eher keine Überraschung - dass das aber auch rundherum so schnell versuppt und sich so viele lieber der Frage widmen: „Wer war es denn jetzt?“ hat mich schon überrascht. Ich hätte gedacht, dass es viel mehr Interessen gibt, das zu hinterfragen, was auf Ibiza eigentlich passiert ist und was da eigentlich versprochen wurde. Und nicht zu sagen: „Schauen wir, ob das strafrechtlich relevant ist und wenn das nicht strafrechtlich relevant ist, dann auf Wiedersehen!“

Frederik Obermaier: Zumal man ja sieht, dass sich viele Punkte, die Strache im Ibiza-Video angesprochen hat, Stück für Stück bewahrheitet haben oder es zumindest Indizien dafür gibt, dass sie stimmen. Wenn man sich viele Recherchen österreichischer Medien anschaut, zum Beispiel die FPÖ-nahen Vereine betreffend, finde ich das schon sehr spannend. Man merkt, da liegt mutmaßlich noch einiges verborgen...

» Wir haben die Regierung aber nicht gesprengt, das war der Herr Strache. «

Ein junges Pärchen tritt an die beiden Journalisten heran und bittet um eine Buchsignatur. Der Mann bedankt sich bei Frederik Obermaier und Bastian Obermayer. Er habe noch nie so viele glückliche Menschen in Wien gesehen wie nach der Sprengung der Regierung.

Bastian Obermayer (lacht) : Wir haben die Regierung aber nicht gesprengt, das war der Herr Strache schon selbst.

» Wenn in einer Demokratie ein so hoch gestellter Politiker offenkundig offen ist für Korruption, sollte man eher darüber noch länger sprechen «

Zurück zu vorhin…Ärgert Sie es auch ein wenig, dass nach Ihrer harten Arbeit, die da drinnen steckt, diese inhaltliche Auseinandersetzung so schnell verebbt ist?

Bastian Obermayer: Ich trage da keinen persönlichen Ärger herum, eher wundert es mich. Wenn in einer Demokratie ein so hoch gestellter Politiker offenkundig offen ist für Korruption, sollte man eher darüber noch länger sprechen und weniger darüber, wer die Falle gestellt hat. Und vielleicht auch darüber, warum das ausgerechnet ihm passiert ist.

Frederik Obermaier: Und wer weiß, ob da noch was kommt? Man sieht ja, dass einzelne Medien immer wieder Aspekte rausgreifen und neue Sachen enthüllen. Und dann hat man ja auch noch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Da kann noch einiges ans Licht kommen, Ermittlungsbehörden haben schließlich ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel können sie Konten einsehen und auf diese Weise verdächtige Geldbewegungen untersuchen.

Dazu auch interessant: Straches große "Ibiza-Show" - 14 neue Details

Am Sonntag wird nun neu gewählt. Derzeit sieht alles nach einer türkis-blauen Neuauflage der Koalition aus. Wundert Sie das, dass es so kurz nach allem, was passiert ist, vermutlich so weitergeht wie davor?

Frederik Obermaier: Persönlich wundert mich einiges aber gleichzeitig muss man ganz klar sagen,: Wir sind journalistische Beobachter. Unser Ziel war es nicht, die Regierung zum Fall zu bringen. Unser Ziel war es, einen Missstand öffentlich zu machen; öffentlich zu machen, welche korrupten Handlungen hochrangige österreichische Politiker - und zum Zeitpunkt unserer Recherchen war Herr Strache immerhin Vizekanzler - in Aussicht gestellt haben. Das haben wir berichtet. Was daraus für Schlüsse gezogen werden, das ist eine ganz andere Geschichte.

Bastian Obermayer: Wir haben schon vor der Veröffentlichung darüber gesprochen, dass Sebastian Kurz möglicherweise Neuwahlen wollen könnte – es geisterte schon herum, dass er vielleicht einen Grund sucht. Wenn das also so war, dann haben wir ihm quasi in die Karten gespielt. Das war uns schon bewusst. Aber weder nehmen wir Rücksicht darauf, dass irgendjemand etwas nicht mehr wird, noch darauf, dass irgendjemand vielleicht die Regierung sprengt…

Eine neue türkis-blaue Koalition würde Sie also nicht besonders überraschen?

Bastian Obermayer: Weniger.

© Valerie Besl Die SZ-Journalisten Frederik Obermaier und Bastian Obermayer im Wiener Rabenhof-Theater: "Verfolgen den österreichischen Wahlkampf mit Faszination."

Verfolgen Sie den österreichischen Wahlkampf?

Beide: Ja, mit großem Interesse und Faszination.

Was sagen Sie dazu?

Bastian Obermayer: Es gibt erstaunlich viele Kanzlerduelle oder überhaupt Fernsehduelle.

Frederik Obermaier: Das hat neue Dimensionen aus deutscher Perspektive.

Bastian Obermayer: Ich sehe nicht so richtig den Sinn darin. Aber es ist hochinteressant und es ist politisch gerade ein faszinierendes Land.

Wenn Sie in Österreich wählen dürften, wüssten Sie, wen Sie wählen würden?

Frederik Obermaier: Wenn ich es wüsste, würde ich dazu nichts sagen.

Bastian Obermayer: Ich müsste mich erst informieren…

Wenn Sie in Österreich unterwegs sind, werden Sie hier angesprochen und erkannt?

Bastian Obermayer: Noch nie. Und das ist gut so.

Frederik Obermaier: Ich hatte so ein Erlebnis und das fühlte sich total seltsam an.

» Ich bin noch nie so beschimpft worden wie jetzt. «

Sie haben auf der Rabenhof-Bühne erzählt, dass Sie Großteils eher gar nicht besonders nette Mails erreichen in Bezug auf die Ibiza-Enthüllungen…

Frederik Obermaier: Es gibt auch viele total nette Emails, die einen bestärken und sich bedanken und sagen: „Weiter so.“ Leider sind es aber die Mails, die einen beschimpfen, die hängenbleiben.

Bastian Obermayer: Ich habe einen ganzen Ordner mit „Danke, danke, danke“-Mails. Man freut sich, heftet sie ab – und denkt dann nicht weiter drüber nach. Wenn aber jemand schreibt: „Sie sind das größte Arschloch, das ich je gesehen habe“, dann denkt man sich schon: „Moment mal“. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das schon ein paar Jahre, aber ich habe noch nie so drastische Beschimpfungen bekommen. Überhaut noch nie. Ich bin noch nie so beschimpft worden wie jetzt.

Frederik Obermaier: Nicht in dieser Masse und nicht in diesem Tonfall.

Bastian Obermayer: Ein Kollege bekam sogar eine Morddrohung. Da merkt man schon: Wenn eine rechte Partei nah an echten Rechtsextremen ist, wenn es sogar Berührungspunkte gibt, was bei der FPÖ ja der Fall war oder ist, dann sollte man nicht nur witzeln.

Wie gehen Sie mit solchen Beschimpfungen um?

Bastian Obermayer: Das verdrängt man wieder. Aber wir haben auch beide unsere Adressen gesperrt.

Ein Mann bringt den beiden Journalisten passenderweise genau in dem Moment je eine Packung Manner-Schnitten als Dankeschön und für die Heimfahrt.

Bastian Obermayer: Immerhin: So etwas passiert auch viel häufiger. Wir haben auch noch nie so viele Süßigkeiten geschenkt bekommen wie nach dieser Recherche.

Kommen die Mails hauptsächlich aus Österreich?

Frederik Obermaier: Fast alle.

Bastian Obermayer: In Deutschland ist das Thema quasi seit vier Monaten durch.

Ihr Buch zu den Enthüllungen („Die Ibiza-Affäre“) liest sich wie ein Drehbuch zu einem spannenden Polit-Krimi. Gibt es schon Anfragen bezüglich einer Verfilmung? Was würden Sie davon halten?

Bastian Obermayer: Es hat tatsächlich schon Anfragen gegeben, aber das heißt noch lange nichts in dieser Welt, die voll ist mit nicht realisierten Projekten. Schauen wir mal.

Also können Sie sich auch vorstellen, dann Inputs zu liefern oder ähnliches?

Bastian Obermayer: Ich hätte wenig dagegen. Dann würde ja die ganze Thematik wieder aufgearbeitet und das fände ich wichtig.

Das Buch "Die Ibiza-Affäre: Innenansichten eines Skandals" finden Sie hier.*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.