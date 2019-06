Der Aufstieg von US-Schauspielerin Meghan Markle zur Herzogin von Sussex könnte ihr zu Kopf gestiegen sein. Ihrem Ehemann Prinz Harry schenke sie einen Sohn, gleichzeitig trübt sie die Idylle mit ihren rigorosen Ansichten und Forderungen.

Immer wird hinter den verschlossenen Türen des Palastes gemunkelt, dass Herzogin Meghan nicht die einfachste Persönlichkeit hat. Bestechend: Vier Mitarbeiter ihres Stabs (und damit der Großteil) warfen innerhalb weniger Monate das Handtuch, darunter sogar eine wichtige Vertraute Meghans, Privatsekretärin Amy Pickerill, von Prinz Harry (34) höchstpersönlich ausgewählt hatte.

Angeblich habe habe Megehan - die manche als Emporkömmling bezeichnen - den wenig charmanten Spitznamen „Hurrikan Meghan“ bekommen. Glaubt man den Worten von Lizzie Cundy, einer langjährige Freundin von Meghan, soll sie nun auch durch den Freundeskreis von Prinz Harry gefegt sein.

Meghan soll alle vergrault haben

"Eine Sache, die ich gehört habe, da ich mit vielen von Harrys Freunden befreundet bin: Sie hat alle vergrault. Meghan hat zu Hause die Hosen an. Ein besonders enger Freund, ich werde ihn jetzt nicht beim Namen nennen, trug die Verantwortung für Harry, als dieser damals in Las Vegas in Schwierigkeiten geriet", erzählte sie im Gespräch mit „talkRADIO“.

» Er war ein richtig guter, zuverlässiger Freund «

Lizzie weiter: „Er war ein richtig guter, zuverlässiger Freund. Hat ihn gedeckt, einfach alles getan. Er wurde rausgeekelt.“ Bei besagtem Freund dürfte es sich um Harrys Jugendfreund Tom ,Skippy' Inskip handeln. Tom und Harry haben nach jahrzehntelanger Freundschaft vor einiger Zeit völlig überraschend miteinander gebrochen.

DAS war zu viel für Meghan

Der Unternehmer sei angeblich gegen die Hochzeit mit Meghan gewesen und soll deshalb seinem besten Kumpel davon abgeraten haben. Daraufhin habe Meghan von Harry verlangt, dass Tom Inskip aus ihrem Freundeskreis ausgeschlossen wird. So zumindest die Gerüchte.