Geht das jetzt die nächsten vier Jahre so weiter? Will dieser Mensch seine kranken Kommentare weiter unters Volk bringen bevor die Partei endlich bemerkt dass dieser - Gott sei dank - EX KANZLER der Partei mehr schadet als nützt? Unter allen Kleingeistern die diese Partei leider in den letzten Jahren hervorbrachte ist er der Kleinste.