"Blümel würde ein wenig Temperament gut stehen"

Gernot Blümel ist wie Sebastian Kurz, meinen viele, wenn sie öffentliche Auftritte des Wiener ÖVP-Chefs sehen. Es gibt tatsächlich Ähnlichkeiten in der Körpersprache der beiden, aber nicht nur, wie Experte Stefan Verra analysiert, der auch erkennt, woran es Gernot Blümel fehlt.

Für Körpersprache-Experte Stefan Verra ist ganz klar: Gernot Blümel „reiht sich natürlich ein in die Körpersprache, die man jetzt von der Führungsriege der neuen ÖVP sieht.“ Diese sei „sehr elegant, sehr staatstragend“. Die stets aufrechte Haltung berge viel Wertschätzung in sich: „Er respektiert damit auch die Fernsehzuschauer.“

» Kaum ist eine Kamera da, ist er schon aufgerichtet und hat die perfekte Antwort parat. «

Bei dem neuen Finanzminister müsse, so Verra, „alles perfekt sein. Es muss ideal sein. Kaum ist eine Kamera da, ist er schon aufgerichtet und hat die perfekte Antwort parat.“ Das wolle der Experte gar nicht als gut oder schlecht werten, sondern sei eine Frage nach den Bedürfnissen. Viele Menschen hätten ohnehin das Gefühl, ein Finanzminister müsse staatstragend sein und dürfe darum auch ein wenig abgehoben sein. Diesen Menschen liefere Blümel auch genau das.

Dazu auch interessant: Wie können Kurz und Kogler miteinander - Stefan Verra analysiert

Saloppe Volksnähe fehlt

„Aber es gibt eine Menge ÖsterreicherInnen, die wollen einfach das Lockere haben“, so Verra. Und dieses Saloppe, dieses Volksnahe fehle Gernot Blümel. Man könne zwar nicht alles abdecken, so Verra, „aber wenn man nie mehr das Lockere zeigt, wird die Zielgruppe wahnsinnig eng werden.“ Denn durch diese aufrechte Körpersprache immer, fühle man sich als Bürger irgendwann nicht mehr angesprochen.

Weitere Analysen von Stefan Verra:

Warum Werner Kogler ein Unikum in der Regierung ist

Karoline Edtstadler scheint stets zu sagen: "Ich dulde keinen Widerspruch"

"Er ist ein guter Redner"

Auffällig an Blümels Körpersprache sei auch noch, dass er viel in Unterlagen schauen würde – obwohl er das gar nicht brauche, weil er ohnehin relativ viel frei spreche. Das sei, so Verra, meistens eine Gewohnheit, aber „er bräuchte es gar nicht, er ist ein guter Redner.“ Auch weil er sich stets von ganz links nach ganz rechts drehe und somit zeigt, dass er „alle seine Schäfchen“ involviere. Darum habe er es zudem auch gar nicht nötig, sich durch Fersen-vom-Boden-abheben und Wippen stets größer zu machen, als er ist.

Der Unterschied zu Kurz

„Gernot Blümel“, fasst Verra zusammen, „ähnelt in seiner Körpersprache ein klein wenig Sebastian Kurz. Er ist sehr zurückhaltend und macht relativ kleine Bewegungen. Allerdings macht sie Gernot Blümel ruckartiger. Es würde ihm gut stehen, wenn er größere Bewegungen machen würde und ein wenig Temperament zulassen würde.“ Denn „ein wenig mehr Saloppheit würde ihm keine Punkte wegnehmen, im Gegenteil, es würde die Zielgruppe erweitern.“

"Ich glaube, er wird noch viel lockerer werden"

Doch im Gegensatz zu einem früheren Auftritt Blümels am Opernball, wo Verra diese „ungemeine Perfektheit“ erkennt, sei der ÖVP-Politiker inzwischen „cooler geworden“, was ihm viel Ruhe gäbe und ihm gut stehe. „Ich glaube, wir werden beobachten, im Laufe der Jahre wird er noch viel lockerer und viel selbstverständlicher werden. Das wird seine Breite und seine Akzeptanz noch einmal steigern“, wagt der Experte abschließend. eine Aussicht in die Zukunft.

Weitere Info:

Stefan Verra ist einer der gefragtesten Körpersprache-Experten in Europa. Der in München lebende Österreicher beschäftigt sich seit 20 Jahren intensiv mit der menschlichen Körpersprache. Er hält heute weltweit Vorträge, ist Gastdozent an mehreren Universitäten und ist mit seiner humorvollen Körpersprache-Show auf Tournee. Stefan Verra arbeitet auch mit Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Autismus zusammen sowie mit Hospizen und in der Kinderkrebshilfe.

In seinem Buch "Leithammel sind auch nur Menschen: Die Körpersprache der Mächtigen" analysiert er die Körpersprache von Politikern wie Donald Trump, Angela Merkel und widmet auch Sebastian Kurz ein ganzes Kapitel.

Das Buch können Sie hier bestellen.*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Veranstaltungstipp: Am 25.und26. März gastiert Stefan Verra mit seinem Abendprogramm im Rabenhof in Wien - auch hier wird er die Körpersprache aktueller Geschehnisse unter die Lupe nehmen.