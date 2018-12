Nach den 13 schönsten Prinzessinnen und den 11 schönsten Prinzen waren die News.at-User aufgerufen, den süßesten royalen Nachwuchs zu wählen - und hier ist das Ergebnis.

9. Prinzessin Sofia

Königin Letizia hat es im Ranking der schönsten Royal Ladys auf Rang 3 geschafft, König Felipe von Spanien ergatterte bei den Männern den 6. Platz. Ihre am 29. April 2007 in Madrid geborene jüngere Tochter Sofia, die nach ihrer Großmutter benannt wurde, schaffte es bei den Mini-Royals immerhin auf den tollen 9. Platz.

© APA/AFP/Jaime Reina

8. Prinz Vincent

Prinzessin Mary (Platz 8) und Kronprinz Frederik (Platz 4) von Dänemark gehören zu den schönsten Royals, ihr am 8. Jänner 2011 in Kopenhagen geborener Sohn Prinz Vincent wurde auf den 8. Platz gewählt und hat damit seine Zwillingsschwester Josephine (18.) und seine älteren Geschwister Isabella (23.) und Christian (28.) deutlich hinter sich gelassen.

© imago/PPE

7. Kronprinzessin Leonor

Die am 31. Oktober 2005 in Madrid geborene Leonor steht seit der Thronbesteigung ihres Vaters auf dem ersten Platz der spanischen Thronfolge. Das Volk darf sich in einigen Jahrzehnten über eine sehr hübsche Königin freuen.

© APA/AFP/Juan Medina

6. Prinzessin Ingrid Alexandra

Auch die am 21. Jänner 2004 in Oslo geborene Prinzessin Ingrid Alexandra wird einmal Königin. Sie ist die Tochter von Kronprinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit von Norwegen.

© imago/PPE

5. Prinzessin Leonore

Die am 20. Februar 2014 in New York geborene Leonore ist das älteste Kind von Prinzessin Madeleine von Schweden und ihrem Ehemann Chris O'Neill. Das Mädchen steht derzeit an achter Stelle der Thronfolge und dürfte somit niemals die Last der Krone auf seinem Haupt spüren.

© imago/IBL

4. Prinzessin Charlotte

Auch die am 2. Mai 2015 in London geborene Prinzessin Charlotte darf das Regieren einmal getrost ihrem großen Bruder überlassen. Dabei genießt die (bisher) einzige Tochter von Herzogin Kate und Prinz William das Bad in der Öffentlichkeit sichtlich mehr als Prinz George.

© imago/i Images

3. Prinz George

Nur ganz knapp musste sich Charlotte ihrem am 22. Juli 2013 geborenen Bruder Prinz George geschlagen geben. Der älteste Sohn von Kate und William ist nach seinem Großvater Charles und seinem Vater der Dritte der Thronfolge und wir in einigen Jahrzehnten König von England.

© imago/i Images

2. Prinz Alexander

Der am 19. April 2016 in Danderyd geborene Prinz Alexander ist der älteste Sohn von Prinz Carl Philip und seiner Frau Sofia. Er steht derzeit an fünfter Stelle der schwedischen Thronfolge.

© Erika Gerdemark/Kungahuset.se

1. Prinzessin Estelle

Einen klaren Sieg eingefahren hat Prinzessin Estelle von Schweden. Die am 23. Februar 2012 in Solna geborene Tochter von Kronprinzessin Victoria und ihrem Ehemann Daniel steht an zweiter Stelle der Thronfolge und wird nach ihrer Mutter Königin von Schweden. Und was für eine!

© imago/PPE