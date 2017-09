Sebastian Kurz ist laut Umfragen Kanzlerkandidat Nummer eins für die kommende Nationalratswahl. Um weitere Stimmen einzufangen, veröffentlichte der ÖVP-Spitzenkandidat nun einen Portrait-Film, der persönliche Einblicke in sein Leben, seine Herkunft und seine Hobbys geben soll.

Nach Christian Kerns Familienalbum zieht jetzt auch VP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz nach und veröffentlicht im Internet und auf diversen Sozialen Medien einen ähnlichen Clip, die ihn beim Tennisspielen, in seinem Heimatbezirk Wien Meidling oder eim Radfahren zeigen.

© ÖVP

Einige dem Spitzenpolitiker nahestehenden Menschen ergreifen das Wort für den möglichen „grandiosen Bundeskanzler“, wie es Kurz‘ Cousine Marlene beschreibt. Der Sebastian sei ein „herzensguter Mensch“ und darum sei er wie geschaffen für diesen Job, den er nicht als Beruf sondern als Berufung sehe, so die Verwandte, mit der ihn ein geschwisterliches Verhältnis verbinde, da Kurz selbst Einzelkind ist.

© ÖVP

Werbestimmen für Kurz

Der Clip mit emotionaler Musik lässt jedoch nicht die nächsten Verwandten von Sebastian Kurz zu Wort kommen. Dieses ergreift jedoch ein ehemaliger Lehrer, der Werbung für den VP-Spitzenkandidaten macht.

Kurz selbst spricht, etwas getrieben, in einer Scheune umherwandernd, von seinen Eltern, liberale wie soziale Menschen, die ihm bestimmte Grundwerte vermittelt haben, nämlich, dass jeder seinen Beitrag leisten müsse.

© ÖVP

Alter wird zum Thema

Auch sein Alter macht Kurz in dem Spot zum Thema, er habe schon früh erfahren müssen, dass es nicht so einfach ist, als junger Mensch in der Politik, damals bei der ÖVP Meidling, und schon damals beschlossen, dass Politik eigentlich etwas sei, wo jeder mitmachen darf. Überhaupt könne man in der Politik viel gestalten, darum sei er so gerne Politiker.



Private Bilder gibt es bei weitem nicht so viele wie im Clip von Kern zu sehen. Am Bauernhof bei den Verwandten in Niederösterreich sieht man den VP-Chef beim Spielen oder beim Radfahren und auch beim Tennisspielen mit seinem besten Freund Florian. Hervorgehoben wird auch noch seine Liebe zu Tieren, wie auch seine Liebe für gutes Essen.