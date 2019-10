War das eindeutige Ergebnis für die Liste Jetzt bei der Nationalratswahl doch nicht das endgültige Politik-Aus für Peter Pilz? Angeblich soll es bereits Gespräch zwischen Pilz und Grünen-Chef Werner Kogler gegeben haben.

Bereits vor der Wahl gab es Gerüchte über eine mögliche Kooperation zwischen der Liste Jetzt und den Grünen. Daraus wurde bekanntlich nichts und so kämpfte jeder für sich. Das Ergebnis hätte unterschiedlicher nicht sein können: Die Grünen schafften ihr historisch bestes Ergebnis bei einer Nationalratswahl und zogen fulminant wieder ins Parlament ein. Peter Pilz musste sich mit seiner Liste jedoch daraus verabschieden. Die Vier-Prozent-Hürde schaffte er nicht nur knapp nicht.

"Schon wieder ganz grün"

Pilz gratulierte seinem Kontrahenten und früherem Parteifreund Kogler in einem Wahlgespräch live im TV. Außerdem wolle er nun Journalist werden, so Pilz. Doch gibt es doch noch eine Chance für den „Aufdecker der Nation“ politisch aktiv zu bleiben? Wie „kurier.at“ berichtet soll Pilz mit Kogler schon während der TV-Duelle Gespräche über eine mögliche Kooperation geführt haben. Es sei „spürbar“ gewesen, „dass sich die beiden Ex-Parteikollegen schon wieder ganz grün sind“, so der Bericht.

Ball bei Pilz

Auch im Interview mit dem Medium sagte der Grünen-Chef, dass es Gespräche gegeben habe und man überlegt habe, wie eine Kooperation zwischen den Grünen und Pilz aussehen könnte. Die Gespräche seien auch gut gewesen, so Kogler, nun liege der Ball bei Pilz, der entscheiden müsse, ob er Journalist sein wolle.