Während ein großer Teil der Regierung auf Staatsbesuch in China weilt, wird zuhause in Österreich weiter über das Kopftuchverbot an Schulen nachgedacht.

In der Regierung herrschen weiter unterschiedliche Ansätze beim Kopftuchverbot in Schulen vor. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), meinte am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" zu einer möglichen Ausweitung auf Mädchen bis 14 Jahren, man könne und sollte über weitere Schritte nachdenken. Für Justizminister Josef Moser (ÖVP) ist dies derzeit hingegen "kein Thema".

Kopftuchverbot für Kinder ein "erster Schritt"

Edtstadler bezeichnete das geplante Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen als ersten Schritt - "und dann kann man über weitere Schritte nachdenken und sollte man auch nachdenken". Moser meinte bezüglich eines weitergehenden Verbots, welches der in seinem Ministerium angesiedelte Verfassungsdienst überprüft hatte, eine Ausweitung sei nicht zur Diskussion gestanden - "deshalb kann ich dazu auch noch keine Aussage treffen".

