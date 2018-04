Ein Teil der österreichischen Bundesregierung wird am kommenden Wochenende nach China reisen. Der Live-Blog zum Staatsbesuch.

Mit der größten Delegation seiner Geschichte bei einem Staatsbesuch will Österreich um bessere Beziehungen zu China werben. An der Spitze der rund 250-köpfigen Delegation, die am Freitagabend aufbrach, stehen Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und vier Minister, Umweltministerin Elisabeth Köstinger, Außenministerin Karin Kneissl, Wirtschaftsminister Margarethe Schramböck und Infrastrukturminister Norbert Hofer.