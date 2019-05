Das Ibiza-Video, in dem Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus über Machtmissbrauch und illegale Parteienfinanzierung sprechen, hat die österreichische Regierung gesprengt und Straches und Gudenus politische Karriere beendet. Der zurückgetretene FPÖ-Chef bezeichnete sich als Opfer eines geheimdienstlichen Anschlags“. Doch nichts ist bewiesen. Wer könnte tatsächlich hinter dem Video stecken? Eine Sammlung an Theorien.

Der Videomitschnitt, den „SZ“ und „Spiegel“ am Freitag Abend veröffentlichten, hat in Österreich ein politisches Erdbeben ausgelöst. Die Aufnahmen zwangen den langjährigen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zum Rücktritt und veranlassten Kanzler Sebastian Kurz, die Regierungskoalition aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Wer jedoch hinter dem Video steckt, darüber wird bis dato nur gemutmaßt.

Kurz spricht von Silberstein

So sagte etwa Kurz in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung, er halte es für möglich, „dass Tal Silberstein dahinter steckt“. Ob sich sein Verdacht allerdings beweisen lasse, das würde man erst sehen. Auch in seiner öffentlichen Neuwahl-Ankündigung ließ Kurz bereits seinen Verdacht anklingen: „Auch wenn die Methoden, die an Silberstein erinnern, verachtenswert sind: der Inhalt ist wie er ist“, sagte er am Samstag Abend und rückte damit die Falle, die seinem nunmehr Ex-Vizekanzler gestellt wurde unweigerlich in SPÖ-Nähe.

Strache sieht geheimdienstlichen Anschlag

Strache selbst stellte sich in seiner Rücktritts-Rede als Opfer eines geheimdienstlichen Anschlags dar, der gezielt vor der EU-Wahl verübt worden sei, „um die Regierung zu sprengen“. Auch er sprach davon, dass das Video „Silberstein-Manier“ aufweise.

War Künstlerkollektiv involviert?

Eine weitere Theorie, die von vielen Seiten aufgeschnappt wurde, lautet, dass das deutsche Zentrum für Politische Schönheit dahinterstecke oder „zumindest involviert“ gewesen sei, wie profil.at berichtet in Berufung auf eine der Künstlergruppe nahestehende Person. Die Gruppe folgte als erster dem kürzlich angelegten Twitter-Account „Kurzschluss14“, der am Samstag weitere Teile des insgesamt sechsstündigen Videos veröffentlicht hatte. Laut „Profil“ wolle sich das Zentrum für politische Schönheit erst äußern, wenn es zum Rücktritt von Herbert Kickl kommt, laut ORF-Redakteurin Schnabl dementierte jedoch ein Sprecher des Kollektivs eine Involvierung.

Weil es die Runde macht:

Gerade mit @politicalbeauty telefoniert. Sie stecken nicht dahinter, sagt Stefan Pelzer vom Zentrum für politische Schönheit. Mehr dazu morgen in einem #orfreport-Spezial. https://t.co/i5LCS0F49n — Susanne Schnabl (@SusanneSchnabl) May 19, 2019

Was hat Böhmermann damit zu tun?

Ebenfalls fällt immer wieder der Name Jan Böhmermann. Der deutsche Satiriker wusste bereits vor der Veröffentlichung von dem Material und sprach es auch bereits im April auf der Romy-Gala an. Dass ihm die Aufnahmen angeboten worden seien, dementierte sein Manager und fügte den kryptischen Satz „Da sie ihm nicht angeboten worden seien, habe er sie auch nicht abgelehnt“ hinzu. Böhmermann selbst äußerte sich dazu natürlich nicht, er twitterte nur am Freitag das YouTube-Video zu dem Song „We’re Going to Ibiaza“ von den Vengaboys.



Steile These: Kurz war's

Eine wilde Hypothese stellten auch andere Politikbeobachter auf, die wie der „Standard“ berichtet, die ÖVP hinter den Videos sehen. Kurz solle alles darangesetzt haben, „den Koalitionspartner anzupatzen ohne selbst beschädigt zu werden“, so der Glaube, denn so hätte der Kanzler den unliebsam gewordenen Koalitionspartner los werden können um in Zukunft allein weiterregieren zu können. Diese Theorie scheint aber doch sehr weithergeholt zu sein.

Walraff: "Größere Organisation"

Auch der deutsche Enthüllungsjournalist Günter Wallraff hat sich zu den heimlichen Aufnahmen geäußert und diese als "gelungenen Coup" bezeichnet. "Aber man möchte wissen, wer dahinter steckt. Wahrscheinlich eine größere Organisation", sagte Wallraff der Deutschen Presse-Agentur.

Die journalistische Methode der versteckten Kamera sei, so Walraff, in Deutschland längst als "Lex Wallraff" rechtlich legitimiert. Sie habe sich bewährt "und in Österreich nun ein ganzes Land wachgerüttelt". "Der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben dies für zulässig erklärt, wenn damit gravierende Missstände aufgedeckt werden. Ich würde mir nur wünschen, dass diejenigen, die das bewerkstelligt haben, sich zu erkennen geben.“

Die Finka

Fest steht, dass es eine von langer Hand geplante, finanziell aufwändige Aktion war, denn der Lockvogel musste engagiert werden, wurde dann wochenlang auf Johann Gudenus angesetzt – und traf sich auch danach noch mit dem ehemaligen geschäftsführenden Klubobmann der Freiheitlichen. Die Ibiza-Finka, auf der das große Treffen stattfand, wurde indes übrigens ausfindig gemacht. Sie ist via AirBnB zu mieten und kostet 750 Euro pro Nacht.