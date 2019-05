Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat für Wahlen im September - "wenn möglich zu Beginn" des Monats - plädiert. Das sagte er nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser betonte in einem Statement, dass er "in aller Ruhe die Arbeit bis zur Wahl fortsetzten" möchte. Indes wurde Norbert Hofer als neuer FPÖ-Chef einstimmig designiert und die Freiheitlichen stellten sich auch geschlossen hinter Innenminister Herbert Kickl.

Details zu diesem Vorhaben blieb Kurz schuldig, Fragen von Journalisten wurden nicht beantwortet. Damit ist weiterhin unklar, ob der voraussichtlich neue FP-Chef Norbert Hofer Vizekanzler wird und ob Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im Amt bleiben kann. Das gemeinsame Ziel sei jetzt jedenfalls, dass es "ein Maximum an Stabilität gibt", sagte der Bundeskanzler. "Neuwahlen waren kein Wunsch, sie waren eine Notwendigkeit", sagte er.

Auslöser für Neuwahlen war das Skandalvideo von Heinz-Christian Strache, das dessen politische Karriere - und auch die türkis-blaue Koalition beendet hat. Bundeskanzler Kurz sagte Samstagabend "Genug ist genug" und rief Neuwahlen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt aus. In einem Statement davor legte Strache heute sowohl seine Funktion als Vizekanzler und auch als FPÖ-Obmann zurück und übergab beide an Norbert Hofer. Strache entschuldigte sich dabei vor allem bei seiner Frau, Philippa Strache.

Die aktuellen Ereignisse zur Regierungskrise sind im Live-Blog nachzulesen:

Kurz sah "keinen Willen zur Veränderung" in der FPÖ

In den heutigen Gesprächen mit Vertretern der FPÖ habe er nicht den Eindruck gewonnen, dass es neben den Rücktritten den wirklichen Willen zur Veränderung der FPÖ auf allen Ebenen gebe. Das wäre aber mehr als notwendig.

» Nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. «

Kurz hat weiters betont, dass er die Koalition mit der FPÖ nicht bei der erstbesten Verfehlung aufgekündigt habe. "Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug." Zwar bezeichnete der Bundeskanzler die heimliche Aufzeichnung des Videos als "verachtenswert", geißelte aber auch die darin geäußerten "Ideen des Machtmissbrauchs".

"Die FPÖ kann es nicht"

Kurz sprach der FPÖ die Regierungsfähigkeit ab: "Die FPÖ kann es nicht." Er verteidigte sich aber gleichzeitig dafür, mit der FPÖ in die Regierung gegangen zu sein.

"Musste vieles aushalten"

Er musste "in den letzten beiden Jahren für die inhaltlichen Erfolge vieles aushalten" - vom Rattengedicht, über die Nähe zu Rechtsradikalen und immer wiederkehrenden Einzelfällen, sagte Kurz. "Auch wenn ich mich nicht immer geäußert habe, ist es mir schwergefallen, das runter zu schlucken."

Die FPÖ habe dem gemeinsamen Reformprojekt geschadet und dem Weg der Veränderung. "Sie schaden dem Ansehen unseren Landes." Das Verhalten der FPÖ entspreche nicht seinem politischen Zugang, vor allem aber habe er nicht den Eindruck gewonnen, dass sich die FPÖ verändern wolle. "Und ich glaube, das wäre mehr als notwendig."

"Habe versprochen, die Wahrheit auszusprechen"

Er sei vor zwei Jahren angetreten, um Veränderungen durchzusetzen in einem Land, dessen Politik jahrelang durch Stillstand und Streit geprägt gewesen sei und in dem das System wichtiger gewesen sei als die Menschen. Er habe seinen Wählern versprochen, "mir treu zu bleiben und ich habe versprochen, die Wahrheiten auszusprechen". Er werde daher das tun, "was richtig und notwendig ist".

FPÖ sei einziger Partner gewesen

Dass er überhaupt eine Koalition mit der FPÖ eingegangen ist, verteidigte Kurz und verwies auf die aus seiner Sicht positive Bilanz der Regierung. "Ich war mir bewusst, dass der Weg mit der FPÖ als Regierungspartner Widerstand auslösen wird", so Kurz. Aber zum damaligen Zeitpunkt sei die FPÖ der einzige Partner gewesen. Gemeinsam habe man die Schuldenpolitik beendet, die Steuerlast gesenkt und die illegale Migration massiv reduziert. Kurz bedankte sich auch bei allen Regierungsmitgliedern für die Zusammenarbeit.

© APa/Fohringer Kurz will nun "klare Verhältnisse schaffen für dieses wunderschöne Land"

Nun wolle er klare Verhältnisse schaffen und für "dieses wunderschöne Land arbeiten ohne Zwischenfälle, Einzelfälle und sonstige Skandale". Mit der FPÖ sei das ist nicht möglich. "Die FPÖ kann es nicht", die SPÖ teile seine inhaltliche Ausrichtung nicht und die kleinen Parteien seien zu klein, begründete Kurz den Wunsch nach Neuwahlen.

"Klarer Wählerauftrag"

Nur wenn die ÖVP nach den kommenden Wahlen die Möglichkeit habe, "ganz eindeutig den Ton anzugeben", könne er die begonnene Veränderung fortsetzen, meinte Kurz und warb daher für "klare Verhältnisse und einen klaren Wählerauftrag". Er wolle "mit Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung" für Österreich arbeiten, und zwar "ganz ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und andere Skandale".

Eine der flüchtigsten Regierungen

Damit ist das Kabinett Kurz I eine der flüchtigsten Regierungen der Zweiten Republik. Erst 516 Tage - ein Jahr und fünf Monate - sind seit der Angelobung am 18. Dezember 2017 vergangen, bis Kurz heute die Neuwahlen ausrief. Geht es nach der Wahl nicht weiter, ist Türkis-Blau die kürzeste aller Koalitionen.

Davor Rücktritt von Strache

Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt wegen des Skandalvideos von Ibiza von allen Funktionen mit sofortiger Wirkung zurück. In einer Erklärung nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte Strache, dass er sowohl als Vizekanzler zurücktrete als auch seine Funktionen in der Bundes- und der Wiener Landespartei der FPÖ zurücklege.

FPÖ-Gremien tagen am Sonntag

Die FPÖ-Gremien werden am Sonntagnachmittag zusammentreten. Das Parteipräsidium soll dem Vernehmen nach ab circa 16.00 Uhr tagen, der Ort war vorerst noch offen. Die blauen Gremien werden nach den heute verkündeten Rücktritten von Strache und Gudenus über das weitere Vorgehen innerhalb der FPÖ beraten.

Strache: Regierung soll weiterarbeiten

Ursprünglich wollte die FPÖ das Regierungsprogramm mit der ÖVP weiter umsetzen. Seine Person dürfe nicht der Grund dafür sein, das zu verunmöglichen und die Regierung zu sprengen, begründete Strache seine Entscheidung. Als seinen Nachfolger nannte Strache seinen Partei-Vize und Infrastrukturminister Norbert Hofer.

© APA/Jäeger Das Warten auf die offiziellen Statements der Regierungsspitze - großer Andrang herrschte heute am Ballhausplatz

Strache: "Geheimdienstlicher Anschlag, um Regierung zu sprengen"

Strache gab flankiert von den FPÖ-Ministern Herbert Kickl, Beate Hartinger-Klein, Karin Kneissl und Norbert Hofer seinen Rücktritt bekannt. Dabei stellte er sich als Opfer eines geheimdienstlichen Anschlags dar, der gezielt vor der EU-Wahl verübt worden sei, "um die Regierung zu sprengen".

» Man hat in der Vergangenheit schon öfter versucht, mich zu Fall zubringen. «

"Man hat in der Vergangenheit schon öfter versucht, mich zu Fall zubringen. Ich hatte viele Verleumdungen zu ertragen", so Strache in seinem Statement vor der Presse. Das Video aus Ibiza sei aber besonders "niederträchtig" und "in Silberstein-Manier", machte Strache, der die FPÖ 14 Jahre lang anführte, Andeutungen auf die angeblichen Urheber der Inszenierung.

"Eine besoffene Geschichte"

Er redet sich zudem auf den Alkoholeinfluss aus. "Ja, es war eine besoffene Geschichte. Meine Äußerungen waren nüchtern betrachtet eine Katastrophe und ausgesprochen ungeschickt", so Strache, der sich bei allen entschuldigte, die er gekränkt habe.

Strache vermutet Geheimdienste

Strache vermutet hinter dem Video politische Gegner bzw. ausländische Geheimdienste. "Ja, das war ein gezieltes politisches Attentat", sagte er in seiner Erklärung und kündigte mehrere rechtliche Schritte an. Strache entschuldigte sich bei allen Geschädigten sowie bei seiner Frau.

Kontakt über Gudenus

Der zurückgetretene FPÖ-Chef erläutert auch, wie es zu dem Treffen mit dem weiblichen Lockvogel gekommen war, das schließlich in der Veröffentlichung des Videos mündete. Die Frau habe zuerst Kontakt mit Johann Gudenus aufgenommen, nach einiger Zeit kam das Treffen mit Strache auf Ibiza zustande. Dass dieses heimlich gefilmt wurde, sei jedenfalls illegal und strafrechtlich relevant.

Strache kündigt mehrere Anzeigen an

Durch die Veröffentlichung des Videos sei auch gegen den Ehrenkodex der Presse verstoßen worden, so Strache, der mehre Anzeigen ankündigte. Er verlangte die Aufklärung der Rolle von Jan Böhmermann sowie die Herausgabe des gesamten Videomaterials.

Entschuldigung bei "wichtigstem Menschen"

Die Aussagen seien nüchtern gesehen katastrophal und peinlich gewesen, entschuldigte sich Strache bei all jenen, die er damit verletzt oder denen er geschadet habe. Das tat er auch bei dem "wichtigsten Menschen in meinem Leben", seiner Frau.

Auch Gudenus tritt zurück

Auch der bisherige geschäftsführende Klubobmann Johann Gudenus tritt infolge der Video-Affäre von all seinen politischen Ämtern zurück. Das erklärte der langjährige enge Vertraute Straches am Samstagnachmittag in einer Aussendung.

"Hiermit gebe ich bekannt, dass ich meine Funktion als geschäftsführender Klubobmann sowie mein Nationalratsmandat zurücklegen werde. Ebenso trete ich hiermit von sämtlichen Funktionen in der Freiheitlichen Partei Österreichs zurück", sagte Gudenus, der gemeinsam mit Strache in dem 2017 aufgenommenen Video, ebenso wie auch Gudenus' Frau Tajana zu sehen war.

"Tiefstes Bedauern"

Er wolle sein "tiefstes Bedauern über die zwei Jahre zurückliegenden Vorkommnisse zum Ausdruck bringen", erklärte Gudenus. "Zudem bedaure ich zutiefst, durch mein Verhalten das in mich gesetzte Vertrauen der Wähler, Funktionäre und Mitarbeiter enttäuscht zu haben."

Matiasek übernimmt vorübergehend FPÖ Wien

Zumindest vorübergehend ist die Nachfolge an der Spitze der Wiener FPÖ geklärt: Die stellvertretende Obfrau Veronika Matiasek wird die Partei interimistisch führen, teilte Rathaus-Klubobmann Toni Mahdalik der APA am Samstagnachmittag mit. Weitere personelle Entscheidungen zur Nachfolge seien noch nicht getroffen.

Jubel unter Demonstranten

Die eigentlich erst für 13:00 Uhr angesetzte Demonstration gegen die Regierung am Ballhausplatz ist am Samstag schon vor Beginn gut besucht gewesen. Mehrere Hundert Demonstranten kamen gegen Mittag, um auf Plakaten Neuwahlen zu fordern. Als Strache wenige Meter weiter, im Palais Dietrichstein, seinen Rücktritt erklärte, brandete am Platz zwischen Kanzleramt und Hofburg Jubel auf.

Der Erklärung Straches folgten die meisten Demonstranten via Handy am Livestream. Selbst der von den SP-Gewerkschaften gestellte Lautsprecherwagen übertrug die Erklärung zwischenzeitlich.

Auslöser der Regierungskrise

Auslöser der Regierungskrise ist ein Video, das "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag veröffentlichten. FPÖ-Chef Strache wurde im Juli 2017 von einem Lockvogel auf Ibiza in eine Villa gelockt. Dort spricht er mit der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen über illegale Parteispenden, die Übernahme der "Krone" und verspricht ihr Regierungsaufträge.

"Offensichtlich illegale" Aufnahme

In einer ersten Reaktion versuchte die FPÖ noch einen Gegenangriff. Generalsekretär Christian Hafenecker sah sich durch die Veröffentlichung kurz vor der Wahl "an die sattsam bekannten schmutzigen Silberstein-Methoden aus dem Nationalratswahlkampf 2017" erinnert. Er kündigte Rechtsschritte wegen der "offensichtlich illegalen" Aufnahme an.

Journalisten bekamen Video in "verlassenem Hotel"

Die beiden Redakteure der "Süddeutschen Zeitung", Leila Al-Serori und Bastian Obermayer, schildern in einem am Internetauftritt der Zeitung veröffentlichten Video, wie sie an die kompromittierenden Aufnahmen von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache gelangt sind. Die Aktion sei durchaus "abenteuerlich" verlaufen.

"Wir wurden an einen drei Stunden entfernten Ort gelotst", beschrieb Obermayer. Man habe vorher nicht gewusst, wohin genau. An einer Tankstelle habe man dann gewartet. Schließlich wurde das Filmmaterial in einem "verlassenen Hotel" übergeben, so Obermayer: "Also, wie man es sich in einem schlechten Film vorstellt." Das Videomaterial habe man dann vor einer Woche in der Hand gehabt. "Dann musste es wahnsinnig schnell gehen."

Aufarbeitung des Videos schwierig

Die Aufarbeitung sei aber schwierig verlaufen, so Al-Serori: "Weil die Tonqualität schlecht war." Manchmal habe man nicht genau gewusst, wer spricht. Zudem habe auch der österreichische Dialekt Probleme bereitet. Auch wurde sehr viel Russisch gesprochen.

Daher habe man das Material von einem Forensiker überprüfen lassen, so Obermayer. Dieser habe sich etwa folgenden Fragen gewidmet: Wurde das Video geschnitten? Wurde es manipuliert? Passen die Spuren zueinander? Schließlich habe man "große Sorge" gehabt, "einem Fake-Video aufzusitzen". Denn da sitzt ein Politiker und "verspricht einer russischen Investorin das Blaue vom Himmel".

Überraschung der Journalisten war groß

Überhaupt sei man "sehr überrascht" gewesen, "wie offen die beiden Politiker gesprochen haben", so Al-Serori: "Gleich von Minute eins haben sie eigentlich sehr viele Interna ausgepackt."

"Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie redet er eigentlich mit Leuten, denen er wirklich vertraut", meinte Obermayer. Denn die beiden würden freimütig von anderen Politikern erzählen, "die Drogen nehmen, und wo sie diese kaufen, die homosexuell sind und so weiter".