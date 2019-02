Vor zweieinhalb Jahren hat Angelina Jolie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht, durch ist sie noch immer nicht. Dafür gibt es derzeit zahlreiche Irrungen und Wirrungen im Liebesleben des Ex-Traumpaares, das die Welt jahrelang nur als "Brangelina" kannte.

Zwölf Jahre lang waren "Brangelina" Hollywoods Traumpaar, doch nur zwei Jahre nach der heimlichen Hochzeit in Südfrankreich scheiterte die Beziehung. Ein erbitterter Rosenkrieg begann. Nun wurde das Paar erstmals seit der Trennung wieder zusammen gesichtet - und die Stimmung dabei war frostig.

Bei der rund dreistündigen Unterhaltung in Beverly Hills soll zwischen den einstigen Turteltauben ziemlich schlechte Stimmung geherrscht haben. Ob sie über das Sorgerecht für ihre sechs Kinder - drei davon leiblich, drei adoptiert - gesprochen haben?

Brad Pitts Ex-Flamme ist schwanger

Für Brad Pitt soll es derzeit zudem noch einen Grund geben, schlecht drauf zu sein. Seine einstige Flamme, die Architektin und Professorin Neri Oxman, ist schwanger. Das trifft den Schauspieler offenbar hart, denn obwohl ihm seit der Trennung von Angelina Techtelmechtel mit etlichen Schauspielerinnen wie Kate Hudson, Sienna Miller, Elle Macpherson oder Jennifer Lawrence, sowie Angie-Lookalike Ella Purnell nachgesagt wurden, soll sein Herz in Wahrheit nur für Neri Oxman wirklich geschlagen haben.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Riccardo Savi Neri Oxman

Brad verbrachte viel Zeit mit der 43-Jährigen, die am renommierten MIT unterrichtet. Ihr absoluter Pluspunkt aus Brads Sicht: Sie ist schön wie eine Schauspielerin, steht aber nicht wie eine solche in der Öffentlichkeit. Doch Brad war leider nicht der einzige Mann, der an der hübschen Professorin Gefallen gefunden hat. Neri Oxman verschenkte ihr Herz letztlich nicht an den Hollywoodstar, sondern an den milliardenschweren Hedgefonds-Manager Bill Ackman. Das Paar hat inzwischen geheiratet und erwartet nun das erste gemeinsame Kind.

Angelina Jolie turtelt mit Aniston-Ex

Während Brad Pitt eine Liaison mit Charlize Theron nachgesagt wird, die bis dato aber noch nicht bestätigt wurde, soll Angelina Jolie ausgerechnet mit Justin Theroux, dem Ex-Mann von Brads Ex-Frau Jennifer Aniston, angebandelt haben.

© imago/UPI Photo

Wie das Magazin "Life & Style" berichtet, soll es "nach monatelangem, heimlichen Dating" nun richtig "ernst" zwischen Angelina und Justin werden. Auch die Kinder soll der Schauspieler, der seit einem Jahr von Jennifer Aniston getrennt lebt, bereits kennengelernt haben. "Angie wollte Justin ursprünglich nur benutzen, um sich an Brad zu rächen. Doch zu ihrer eigenen Überraschung hat sie sich in ihn verknallt. Die beiden haben mehr Gemeinsamkeiten, als es Jen und Justin jemals gehabt haben", berichtet ein Insider.

Das "Brangelina"-Liebeskarussell dreht sich also munter weiter.