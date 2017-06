Seit Angelina Jolie die Scheidung eingereicht hat, wird Brad Pitt in regelmäßigen Abständen mit Hollywood-Schönheiten in Verbindung gebracht. Derzeit sind es gleich zwei Promi-Damen, die er umgarnen soll - Schauspielkollegin Sienna Miller und Topmodel Elle Macpherson. Was ist dran an den Gerüchten? Und könnte es etwa gar zu einer "Brangelina"-Reunion kommen?

Nach der Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt im September letzten Jahres kam es zu Ermittlungen gegen Hollywoodstar. Der Verdacht stand im Raum, der Schauspieler wäre gegenüber seinem Adoptivsohn Maddox handgreiflich geworden. Der 53-Jährige durfte seine sechs Kinder in der Folge nur noch unter Aufsicht sehen, seine Noch-Ehefrau erhielt vorübergehend das alleinige Sorgerecht. Inzwischen ist beinahe ein Jahr vergangen und Brad Pitt bekannte, dass er zuletzt zu viel getrunken und viele Probleme selbst verschuldet habe. Der Schauspieler begab sich in Therapie und möchte künftig ein gesünderes Leben führen.

Brads zahlreiche "Eroberungen"

Eine neue Frau gehört offiziell noch nicht zu Brad Pitts neuem Leben, in regelmäßen Abständen kursieren jedoch Gerüchte. Erst hieß es, seine Filmpartnerin Marion Cotillard sei schuld an der Trennung von Angelina, Ende letzten Jahres wurde er mit Kate Hudson in Verbindung gebracht. Vor einigen Monaten hieß es, Brad wäre Sienna Miller näher gekommen. Diese dementierte zwar umgehend, doch nun ist das Gerücht wieder neu aufgeflammt.

Heißer Flirt mit Sienna Miller ...

Beim Glastonbury-Festival sollen die beiden Schauspieler auf einer Backstage-Party (einmal mehr) miteinander geturtelt haben. "Brad und Sienna konnten ihre Hände nicht voneinander lassen, sie haben sich zärtlich berührt, wann immer es möglich war. Sie wirkten sehr vertraut", zitiert die "Sun" einen angeblichen Augenzeugen. Nach der Party sollen die beiden Arm in Arm in Richtung ihrer Wohnmobile spaziert sein.

© imago/Independent Photo Agency Sienna Miller

... und Elle Macpherson

Doch Sienna Miller ist derzeit nicht die einzige Promi-Dame, auf die Brad ein Auge geworfen haben soll. Laut dem australischen Magazin "New Idea" traf sich der 53-Jährige zuletzt mit dem gleichaltrigen Topmodel Elle Macpherson in Los Angeles zu einem romantischen Date. Auch hier wollen Augenzeugen intime Szenen beobachtet haben.

© imago/ZUMA Press Elle Macpherson

Erst kürzlich soll sich Elle Macpherson von ihrem Ehemann Jeffrey Soffer getrennt haben, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Brad und sie kennen sich schon länger, gelten seit Jahren - beide hatten unter anderem ein Gastspiel in der Sitcom "Friends" - als gute Freunde. Der "heiße Flirt", den ein Augenzeuge gesehen haben will, könnte somit auch harmloses Geplänkel unter alten Bekannten gewesen sein.

... oder doch Reunion mit Angelina?

Doch damit noch nicht genug der Gerüchte. Selbst eine Reunion von Brad Pitt und Angelina Jolie scheint nicht mehr völlig ausgeschlossen. Wie das Magazin "Life & Style" berichtet, haben die beiden Schauspieler ihre Scheidung derzeit auf Eis gelegt. Wurden die Verhandlungen zunächst bloß über Anwälte geführt, sollen Brad und Angelina einander zuletzt immer wieder persönlich getroffen haben, um über die Zukunft ihrer Kinder zu sprechen. "Ein Teil von ihm hofft, sie können ihr gemeinsames Leben wieder aufnehmen und einen Neustart wagen", wird ein Insider zitiert.

© (Photo by Anthony Harvey/Getty Images) Brad Pitt und Angelina Jolie

Wirklich fix ist derzeit nur, dass Brad Pitt und Angelina Jolie versuchen, einen Rosenkrieg zu verhindern. Der Schauspieler selbst bemüht sich, von Alkohol Abstand zu halten und sein Leben wieder in Griff zu bekommen. Eine neue Liebe scheint da wohl (noch) keinen Platz zu haben, doch sobald der 53-Jährige soweit ist, steht die Damenwelt bestimmt Schlange. Und wer weiß? Vielleicht klappt es dann ja tatsächlich mit Sienna oder Elle.