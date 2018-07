Norbert Hofer unterstreicht, dass Van der Bellen "ein Bundespräsident für alle Österreicher" sei. Vilimsky hatte das kürzlich erst in Abrede gestellt.

Van der Bellen sei ein frustrierter Grüner und nicht sein Präsident, sagte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. Eine Meinung, die FPÖ-Regierungskoordinator Norbert Hofer in der ZIB 2 nicht teilen will. "Ein Bundespräsident ist immer ein Bundespräsident für alle Österreicher", so Hofer. Der Minister betonte aber gleichzeitig, dass jeder Bürger, der diesen Präsidenten nicht gewählt habe, sagen könne "dass ist nicht der Präsident, den ich mir gewünscht habe."

Auf wiederholte Nachfrage, ob Van der Bellen auch "sein Präsident" sei, meinte Verkehrsminister Hofer schließlich: "Ja".

» Ich werde ihn nicht kritiseren «

Vilimsky hatte dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker Trunkenheit am Rande eines Nato-Gipfels vorgeworfen und forderte dessen Rücktritt. Auf die Äußerungen Vilimskys ging Norbert Hofer nicht direkt ein - "ich habe mir vorgenommen, als Minister keine persönlichen Angriffe zu machen. Ich werde ihn nicht kritisieren."