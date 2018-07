FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky schlägt zurück und kritisiert nun Bundespräsident Alexander van der Bellen, der zuvor seine Äußerungen gegenüber EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gerügt hatte.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat am Mittwoch nicht nur seine Vorwürfe gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekräftigt, sondern auch die Kritik von Bundespräsident Alexander Van der Bellen daran mit einer Attacke gegen das Staatsoberhaupt beantwortet. Gegenüber der Tageszeitung "Österreich" nannte Vilimsky den Bundespräsidenten einen "frustrierten Grünen", der zu jenem EU-Establishment gehöre, das er immer kritisiert habe.

» Mein Präsident ist er nicht «

Dass Van der Bellen seinen Alkoholismus-Vorwurf gegen Juncker als unerhört bezeichnet hat, lässt Vilimsky "ungerührt". Eine Rücktrittsaufforderung an den Bundespräsidenten will Vilimsky zwar nicht richten, er fühlt sich von ihm aber nicht vertreten. "Er ist zwar gewählt - aber er agiert nicht überparteilich, mein Präsident ist er nicht", sagte der FPÖ-Generalsekretär.

"Genug Belege" für Alkoholisierung Junckers

Der EU-Abgeordnete behauptet auch, es gebe "genug Belege im Internet", dass Juncker beim NATO-Gipfel alkoholisiert gewesen sei. "Er nannte (Ungarns Ministerpräsidenten Viktor, Anm.) Orban Diktator, tätschelte Staatsmänner. In Brüssel am diplomatischen Parkett weiß man es auch." Nach Ansicht Vilimskys sollte Juncker zurücktreten, "weil er Europa in die völlig falsche Richtung zieht", bekräftigte der FPÖ-Generalsekretär.

Auf Twitter ergänzte Vilimsky, er werde "auch weiter ehrlich sagen, was ich mir denke. Und wer recht hat, werden die Wähler kommendes Jahr bei der EU-Wahl entscheiden."

Bundeskanzleramt schweigt weiterhin

Das Bundeskanzleramt, das seit Tagen zu der Affäre schweigt, wollte auf Anfrage der APA auch am Mittwoch vorerst keine Stellungnahme dazu abgeben.

