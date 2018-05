US-Präsident Donald Trump hat seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron einem Medienbericht zufolge über den Rückzug der USA aus dem Iran-Atomabkommen informiert. Das Präsidialamt in Paris dementiert diese Aussage wiederum.

Die USA seien bereit, alle gegen den Iran verhängten Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, die im Zuge des Abkommens ausgesetzt wurden, berichtete die "New York Times" am Dienstag.

Am Abend will Trump seine Entscheidung zu dem 2015 nach langwierigen Verhandlungen geschlossenen Atomabkommen bekanntgeben.