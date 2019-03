Wie bereits berichtet, feiert Larissa Marolt ein Comeback bei "Sturm der Liebe". In ihrer Rolle als Alicia Lindbergh kehrt sie ab heute für einige Folgen zurück an den "Fürstenhof".

© ORF/ARD/Christof Arnold

Über ein Jahr lang war Larissa Marolt in der Rolle der Alica Lindbergh in "Sturm der Liebe" zu sehen, die letzten Monate davon als Protagonistin. Nach dem Happy End in Form der Hochzeit mit ihrem Traummann Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer) nahm das Paar zusammen Abschied vom Fürstenhof. Für eine weitere Hochzeit, nämlich die von Viktors Bruder Boris Saalfeld (Florian Frowein) mit Tobias Ehrlinger (Max Beier) kehren die beiden nun zurück.

© ORF/ARD/Christof Arnold

Zu sehen sind Alicia und Viktor ab Donnerstag dem 7. März 2019, jeweils um 15.10 Uhr in ORF 2. Doch die Hochzeit seines Bruders wird nicht das einzige freudige Ereignis für Viktor bleiben, denn Alicia überbringt ihm bei einem gemeinsamen Reitausflug eine überraschende Nachricht.

© ORF/ARD/Christof Arnold

Abschied von Elke Winkens

Doch es heißt auch Abschied nehmen. Als Xenia Saalfeld hat Elke Winkens in der 14. und 15. Staffel der Telenovela ihr Unwesen am Fürstenhof getrieben und hat mehr als einmal bewiesen, dass sie eine Frau ist, mit der man sich besser nicht anlegt. Nach über einem Jahr verabschiedet sie sich nun aber von "Sturm der Liebe" mit einem großen Knall.

© ORF/ARD/Christof Arnold

Am Donnerstag, dem 14. März, um 15.10 Uhr in ORF 2 wird sie ein letztes Mal als Xenia Saalfeld zu sehen sein. "Es hat mir großen Spaß gemacht, eine so spannende und vielschichtige Figur zu spielen", so Elke Winkens.