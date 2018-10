Ein Jahr lang war Larissa Marolt die Protagonistin in "Sturm der Liebe". Nach dem Happy End heißt es nun Abschied nehmen.

Nach monatelangen Irrungen und Wirrungen war es diese Woche endlich soweit: Alicia (gespielt von Larissa Marolt) heiratete ihren Traummann Viktor (Sebastian Fischer)!

Bevor sie heiraten konnten, tauchen nochmals neue Hürden auf, die die gesamte Hochzeit wieder infrage stellten, doch letztlich kam es doch zum Happy End.

Der Grund für die vielen Stolpersteine: Alicia war zuvor mit Viktors Vater Christoph Saalfeld verheiratet, der sie nicht freigeben wollte und sie aus Eifersucht sogar entführte und bedrohte.

Am Ende wurde aber doch noch alles gut und Alicia konnte ihren Traummann Viktor heiraten. Dies bedeutet jedoch auch, dass das Paar den "Fürstenhof" verlässt.

Viktor hat in vielversprechendes Jobangebot aus der Wachau erhalten, Alicia begleitet ihre große Liebe selbstverständlich.

Das sind neuen Protagonisten

Doch nach Larissa Marolt übernimmt auch schon der nächste Österreicher die Hauptrolle in der Telenovela "Sturm der Liebe". Julian Schneider ist bereits seit einigen Wochen als Joshua Winter zu sehen. Nun wird er zum Protagonisten und muss sich zwischen Denise Saalfeld (Helen Barke) und Jenny Löffler (Annabelle Sullivan) entscheiden.

Julian alias Joshua kam an den Fürstenhof, um seine an Leukämie erkrankte Halbschwester Valentina zu retten. Er ist der Sohn von Robert Saalfeld, doch dieser wusste lange nichts von seiner Existenz - ein weiteres gut gehütetes Geheimnis von Werner Saalfeld.

Denise und Jenny wiederum sind die Töchter von Christoph und Xenia Saalfeld. Es bleibt also in der Familie. Da beide Frauen ein Auge auf Joshua geworfen haben, ist Liebeskummer vorprogrammiert. Es geht also spannend weiter am Fürstenhof.