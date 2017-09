Seit Mitte August ist Larissa Marolt als Ärztin Alicia Lindberg in der Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen. Offenbar hat die Kärntnerin in ihrer Rolle so überzeugt, dass sie demnächst sogar zur Hauptdarstellerin aufsteigt. Ab Mitte November wird die 25-Jährigen zur "Traumfrau" der neuen Staffel.

Ein Mann, zwei Frauen und die große Frage, wer am Ende heiraten wird - darum geht es aktuell in der Telenovela "Sturm der Liebe", die auf ORF und ARD gezeigt wird. In Folge 2.811 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. November 2017) gibt es die Antwort zum Liebesdreieck der 13. Staffel. Dann wird William Newcombe (Alexander Milz) seine Traumfrau heiraten.

© ARD/Ralf Wilschewski Wen wird William heiraten? Ella oder Rebecca?

Gleich zwei junge Damen wollten sein Herz erobern: Die besten Freundinnen Ella Kessler (Victoria Reich) und Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig) verliebten sich in denselben Mann - eine Situation, die bis zum Schluss für Zündstoff sorgt.

Larissa Marolt steht zwischen Vater und Sohn

Während das eine Paar seinen Abschied vom "Fürstenhof" feiert, rückt ab Folge 2.813 (voraussichtlicher Sendetermin: 20. November 2017) die große Liebesgeschichte um Larissa Marolt, Sebastian Fischer und Dieter Bach in den Vordergrund.

© ORF/ARD/Christof Arnold Eigentlich ist Alicia mit Christoph Saalfeld verlobt.

Der junge Pferdewirt Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer) kam aus Geldnot in das Fünf-Sterne-Hotel. Ursprünglich wollte er schnellstmöglich wieder abreisen, doch als er einer mysteriösen Unbekannten begegnete, war es um ihn geschehen - dabei ahnte Viktor nicht, dass Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) die Verlobte seines Vaters ist. Und Christoph Saalfeld (Dieter Bach), so viel ist sicher, akzeptiert keinen Nebenbuhler ...

© ORF/ARD/Christof Arnold Auch sein Sohn Viktor Saalfeld liebt die junge Ärztin.

Liebeschaos ist in der 14. Staffel aber nicht nur bei diesen dreien vorprogrammiert, denn fast zeitgleich nimmt eine andere Romanze ihren Lauf. Alicias jüngerer Bruder Paul Lindbergh taucht überraschend im "Fürstenhof" auf. Der attraktive Profisportler lässt auch prompt die Bichlheimer Frauenherzen schmelzen - vor allem das der neuen Küchenhilfe Romy Ehrlinger.