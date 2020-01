Die Wiener FPÖ gab bekannt, ihren Ex-Chef Heinz-Christian Strache verklagen zu wollen. Sie überlegt, per Gericht 500.000 Euro an Anwaltskosten für im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre zurückzufordern. Strache selbst bestreitet, dass die Partei für die Kosten überhaupt aufkam.

Der Zwist zwischen der Freiheitlichen Partei und ihrem Ex-Obmann Heinz-Christian Strache geht weiter. Am Sonntag gab die Wiener Landesgruppe an, eine Klage gegen Strache zu überlegen und die Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre entstanden sind, zurückzufordern. Dabei gehe es um eine Summe von 500.000 Euro, die die Partei ihrem Ex-Chef finanzierte. Allerdings nur unter der Bedingung, dass dieser kein parteischädigendes Verhalten an den Tag lege - was eben nun nicht mehr der Fall sei.

» Es gibt nichts, was die FPÖ zurückfordern könnte «

Strache selbst bestreitet heute laut "Österreich", dass die Partei für die Kosten überhaupt aufgekommen sei. "Es gibt nichts, was die FPÖ zurückfordern könnte", sagte Straches Anwalt zu der Tageszeitung.