Die SPÖ hat pünktlich zum Wahlkampfstart ein eigenes Lied veröffentlicht. Glückliche Kinder, lächelnde Menschen und dazwischen Pamela Rendi-Wagner - gewürzt mit ein paar Solidaritäts- und Toleranzbekundungen, ergibt das den neuen Wahlsong der Partei.

Die offizielle Premiere von "Gleich und verschieden" geht beim Kampagnenauftakt Freitag am späten Nachmittag am Wiener Victor Adler-Markt vonstatten. Dort wird neben Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures im Mittelpunkt stehen.

"Wir stehen zusammen, Wir stehen zusammen hier"

Solidarität und Toleranz sind die Leitmotive des von "Alf und DJ Mike" interpretierten Songs. "Wir stehen zusammen, Wir stehen zusammen hier, Wir sind gleich und verschieden Du & Ich & Wir", tönt es im Refrain zu dem Lied, das seit Donnerstag auch in einer Video-Version mit der dauer strahlenden Parteichefin verfügbar ist.

Playlist mit Lieblingssongs der Spitzenkandidatin

Musik soll überhaupt eine große Rolle in der Endphase der Kampagne spielen. Nach dem Wahlkampf-Auftakt wird eine eigene PRW-Spotify-Playlist mit den Lieblingssongs der Spitzenkandidatin aufgelegt. "Alf und DJ Mike" wiederum werden Rendi-Wagner auch bei den weiteren Stationen ihrer "Rot-Show" begleiten. Funktioniert hat solch ein Konzept ja schon einmal, als die Edlseer Alfred Gusenbauer überraschend zu Wahlsieg und Kanzlerschaft sangen. Alf könnte ein ähnliches Publikum ansprechen, war er doch schon etwa in TV-Sendungen der deutschen Schlager-Zampanos Florian Silbereisen und Stefan Mross zu bestaunen.

Am Freitag soll im Herzen von Favoriten, in dem Rendi-Wagner einen Teil ihrer Jugend verbrachte, auch mit politischen Inhalten das Herz der vormaligen Kernklientel wieder gewonnen werden. Nebst zwei Jugendvertreterinnen kommen auch die Spitzenkandidaten aus den Wahlkreisen von Nurten Yilmaz bis Kai Jan Krainer zu Wort. Nach einem Talk mit Bures schließt die rund halbstündige Rede der SPÖ-Vorsitzenden das inhaltliche Programm ab. Abgeschlossen wird die Auftaktveranstaltung wieder mit "Alf und DJ Mike".

Weitere Events der "Rot Show" werden in den kommenden Tagen noch in der Steiermark, Ober- und Niederösterreich in Szene gehen.