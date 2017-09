Mitten im Übernahmepoker um die Air Berlin, in dem er eine maßgebliche Rolle spielt, lässt Niki Lauda eine kleine Polit-Bombe platzen: Der Nationalheld und dreifache Formel-1-Weltmeister zählt ab sofort zu den Unterstützern von Kanzlerkandidat Sebastian Kurz.

» Allein wie er die ÖVP ausgehebelt hat, um überhaupt in diese Position zu kommen, imponiert mir «

Lauda begründet seinen Support für Kurz in einem Video, das die Liste Kurz morgen, Freitag, ab neun Uhr früh online stellt. Von News auf sein überraschendes Engagement angesprochen, sagt Lauda: "Was bisher politisch passierte, war nicht gut, es ist nötig, dass es zu einer Veränderung kommt." Zudem, so Lauda weiter, halte er es für richtig, einmal einem Jungen eine Chance zu geben. "Allein wie er die ÖVP ausgehebelt hat, um überhaupt in diese Position zu kommen, imponiert mir. Das ist ein bisschen wie David gegen Goliath – und erinnert mich an meine eigenen Anfänge als Rennfahrer."

Lauda schließt kategorisch aus, selbst in die Politik zu gehen oder sich in irgendeiner Form weiter politisch zu engagieren. "Ich habe mich zu diesem Video entschlossen, damit ist alles gesagt."