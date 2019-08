An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds hat seiner Frau Blake Lively mit einem "besonderen Geschenk" zum 32. Geburtstag gratuliert. Auf Instagram postete der als Witzbold bekannte Darsteller am Sonntag (Ortszeit) zehn Fotos von sich mit der schwangeren Schauspielerin.

Sie ist entweder nur unscharf zu erkennen, hat geschlossene Augen, schneidet eine Grimasse oder blickt nicht in die Kamera. Dazu schrieb er: "Happy Birthday, Blake Lively." Die ehemalige "Gossip Girl"-Darstellerin erwartet ihr drittes Kind. Das Paar, das 2012 heiratete, hat bereits die Töchter James (4) und Inez (2).

Beatrice Egli im knallengen Outfit

Weite Kleidung und langes blondes Haar - so kennen wir Beatrice Egli von früher. Heute zeigt die Schlagersängerin immer öfter Haut und Kurven. So auch auf ihrem jüngst veröffentlichten Foto auf Instagram. Knallenge, mit Perlen besetzte Jeans, ein ebenso figurbetontes weißes Shirt, das den Blick auf ihre rechte Schulter freigibt, und ein bunter Blumenkranz auf der kinnlangen, wild gelockten blonden Mähne.

Wie nicht anders zu erwarten war, erntete die Sängerin für dieses Foto von ihren Fans umgehend Worte der Bewunderung. "Klasse, du siehst großartig aus", schreibt etwa ein User. Ein anderer fasst zusammen: "Heiß, heiß, heiß". Tja, diese Frau steht eben zu ihren Kurven. Sie mag ihren Körper, so wie er ist - und das ist eben sexy.

Lena Meyer-Landrut: Malheur beim Konzert

Lena Meyer-Landrut ist bei einem Konzert am Wochenende in Berlin ein kleines Malheur passiert. Die Sängerin brach sich nach Angaben ihrer Plattenfirma eine Ecke am Zahn ab, als sie gegen ein Mikro stieß. Laut der Zeitung "Express" hatte Meyer-Landrut bei einem Konzert in Düsseldorf erzählt, sie habe "einen halben Zahn" ausgeschlagen bekommen.

Ganz so dramatisch war es aber nicht: Das sei von Lena "dezent ironisch" gemeint gewesen, hieß es am Montag bei Universal. Auf den Bildern ihrer Instagram-Seite war auch keine Spur von Zahnschäden zu sehen.

Andreas Gabalier gibt wieder alles

Die Fans sorgten sich um Andreas Gabalier, lag der Sänger doch mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus. Doch jetzt ist er wieder wohlauf, wie er am Wochenende bei seinen Auftritten bewies. Gleich zwei Mal füllte er das Areal vor der großen Bühne in Schladming.





"Die Krankenhausaufenthalte waren zu viel des Guten. Das war ich nicht gewohnt. Ich war mein Leben noch nie im Spital", sagt Gabalier im ORF-Interview. Für den Sänger aber noch lange kein Grund, w.o. zu geben. "Andere würden zuhause bleiben, aber nicht der Volksrock'n'roller", so Gabaliers Lebensgefährtin und Moderatorin Silvia Schneider. "Ende gut, alles gut", fasst der Sänger selbst schließlich zusammen.

Spaniens Ex-König erholt sich von Herz-OP

Der spanische Altkönig Juan Carlos erholt sich nach einer Herzoperation gut. Der Eingriff bei dem 81-Jährigen, dem am Samstag drei Bypässe eingesetzt worden, ist nach Krankenhausangaben "erfolgreich" und "ohne Zwischenfälle" verlaufen. Bereits am Samstag hatten Ehefrau Sofia und Sohn König Felipe VI. dem Ex-König im Krankenhaus beigestanden. "Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis der Operation", sagte Felipe anschließend. "Es ist alles perfekt verlaufen." Auch Felipes Ehefrau Letizia sowie die Töchter Leonor und Sofia wollten in die Klinik kommen, sobald Juan Carlos Besuch empfangen dürfe.

© imago/ZUMA Press

Nach Routineuntersuchungen im Juni war beschlossen worden, für Ende August die OP anzusetzen. Was bei den Tests genau diagnostiziert worden war, wurde nicht bekannt. Auch sei noch nicht klar, wie lange Juan Carlos im Krankenhaus bleiben müsse, erklärte Ex-Königin Sofia.