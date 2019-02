Prinzessin Eugenie

Prinzessin Eugenie, die Tocher von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, heiratete letztes Jahr ihren langjährigen Freund, den Unternehmer Jack Brooksbank. Auch die Enkelin der Queen weiß, wie man seine Brötchen verdient. Eugenie arbeite von 2013 bis 2015 für das Online-Auktionshaus "Paddle8" in New York, seit einigen Jahren ist sie für die Kunstgalerie "Hauser & Wirth" in London tätig. 2017 wurde sie sogar zur Direktorin befördert.