Er ist jung, intelligent, gut aussehend und ein echter Prinz. Die Rede ist von Nikolai William Alexander Frederik von Dänemark. Der Erstgeborene von Prinz Joachim und seiner ersten Frau Alexandra, Gräfin von Frederiksborg, ist nicht nur adelig, sondern auch ein Model.

Der 19-Jährige wurde 2017 bei Scoop Models in Dänemark unter Vertrag genommen, bei der beispielsweise auch Bar Refaeli gelistet ist. Der Prinzentitel sei nicht ausschlaggebend für die Entscheidung der Agentur gewesen, den damals 17-Jährigen aufzunehmen, sondern vielmehr seine Optik, sagt Agenturinhaberin Bente Lundquist.

Laufstegdebüt neben Stars der Branche

Auf der London Fashion Week am Anfang des Jahres gab Prinz Nikolai sein Runway-Debüt: Dort lief er gemeinsam mit Topmodel Cara Delevingne für Burberry. Im Juni eröffnete er dann seine erste Menswear-Show – und die hätte prestigeträchtiger kaum sein können: Es handelte sich um Kim Jones' Debüt bei Dior. Dass Prinz Nikolai nun öfter auf den Runways zu sehen sein wird, ist mehr als wahrscheinlich und freut natürlich auch die Damenwelt.

© APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT

Akademische Ausbildung

Doch er hat auch andere Verpflichtungen. Seine Hoheit Nikolai machte im Juni seinen Abschluss an der prestigeträchtigen Privatschule Herlufsholm im dänischen Næstved und steht an sechster Stelle der Thronfolge. Ab Herbst wird er für zwei Jahre auf die Hærens Sergeentskole in Varde gehen und dort eine militärische Ausbildung absolvieren.

© Scanpix Denmark

Royals auf dem Runway

Prinz Nikolai ist übrigens nicht der einzige Royal, der modelt: In Großbritannien verfolgen etwa Lady Amelia Windsor und Lady Kitty Spencer eigene Modelkarrieren, und auch Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland oder Talita von Fürstenberg arbeiten erfolgreich als Models.